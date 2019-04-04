Спустя девять дней МакГрегор решил вернуться в спорт
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор 4 апреля объявил о возобновлении карьеры
«Я хочу продолжить двигаться вперед вместе со своими фанатами разных религий и слоев общества. Все вероисповедания заставляют нас быть лучшими. Это один мир, и он для всех. Увидимся в октагоне», — пишет RT со ссылкой на твиттер спортсмена.
I want to move forward, with my fans of all faiths and all backgrounds.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 4, 2019
All faiths challenge us to be our best selves.
It is one world and one for all ❤️
Now see you in the Octagon.
Как сообщали Юга.ру, 26 марта Конор МакГрегор объявил о завершении карьеры. Хабиб прокомментировал его уход словами: «В джунглях может быть только один король». После этого ирландец назвал Нурмагомедова «маленькой крысой» и намекнул на скорый реванш.
В октябре 2018 года МакГрегор проиграл российскому бойцу в поединке за чемпионский титул UFC в легком весе.
После боя Нурмагомедов выругался на соперника, перепрыгнул через сетку и напал на одного из членов команды ирландца из-за оскорблений в свой адрес. Началась массовая драка, после которой Нурмагомедова отстранили на девять месяцев и оштрафовали на 500 тыс. долларов.
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