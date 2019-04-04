Спустя девять дней МакГрегор решил вернуться в спорт

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор 4 апреля объявил о возобновлении карьеры

«Я хочу продолжить двигаться вперед вместе со своими фанатами разных религий и слоев общества. Все вероисповедания заставляют нас быть лучшими. Это один мир, и он для всех. Увидимся в октагоне», — пишет RT со ссылкой на твиттер спортсмена.

I want to move forward, with my fans of all faiths and all backgrounds.

All faiths challenge us to be our best selves.

It is one world and one for all ❤️

Now see you in the Octagon. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 4, 2019

Как сообщали Юга.ру, 26 марта Конор МакГрегор объявил о завершении карьеры. Хабиб прокомментировал его уход словами: «В джунглях может быть только один король». После этого ирландец назвал Нурмагомедова «маленькой крысой» и намекнул на скорый реванш.