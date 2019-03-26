Реванша с Хабибом не будет. МакГрегор объявил о завершении карьеры

Боец ММА Конор МакГрегор 26 марта объявил о завершении карьеры

Об этом спортсмен написал у себя в твитере. В сообщении говорится, что он завершает карьеру в ММА.

В октябре 2017 года Конор МакГрегор проиграл Хабибу Нурмагомедову в поединке за чемпионский титул UFC в легком весе. После боя Нурмагомедов выругался на соперника, перепрыгнул через сетку и напал на одного из членов команды ирландца из-за оскорблений в свой адрес. Началась массовая драка.

После драки в январе Нурмагомедова отстранили на девять месяцев и оштрафовали на 500 тыс. долларов. Но Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) посчитала, что срок дисквалификации можно сократить до полугода, если Нурмагомедов поучаствует в социальной рекламе против буллинга — травли среди молодежи.