Реванша с Хабибом не будет. МакГрегор объявил о завершении карьеры
Боец ММА Конор МакГрегор 26 марта объявил о завершении карьеры
Об этом спортсмен написал у себя в твитере. В сообщении говорится, что он завершает карьеру в ММА.
Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 26, 2019
I wish all my old colleagues well going forward in competition.
I now join my former partners on this venture, already in retirement.
Proper Pina Coladas on me fellas!
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В октябре 2017 года Конор МакГрегор проиграл Хабибу Нурмагомедову в поединке за чемпионский титул UFC в легком весе. После боя Нурмагомедов выругался на соперника, перепрыгнул через сетку и напал на одного из членов команды ирландца из-за оскорблений в свой адрес. Началась массовая драка.
После драки в январе Нурмагомедова отстранили на девять месяцев и оштрафовали на 500 тыс. долларов. Но Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) посчитала, что срок дисквалификации можно сократить до полугода, если Нурмагомедов поучаствует в социальной рекламе против буллинга — травли среди молодежи.
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