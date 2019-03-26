Реванша с Хабибом не будет. МакГрегор объявил о завершении карьеры

В мире

Распечатать

Боец ММА Конор МакГрегор 26 марта объявил о завершении карьеры

Об этом спортсмен написал у себя в твитере. В сообщении говорится, что он завершает карьеру в ММА.

Читайте также:

В октябре 2017 года Конор МакГрегор проиграл Хабибу Нурмагомедову в поединке за чемпионский титул UFC в легком весе. После боя Нурмагомедов выругался на соперника, перепрыгнул через сетку и напал на одного из членов команды ирландца из-за оскорблений в свой адрес. Началась массовая драка. 

После драки в январе Нурмагомедова отстранили на девять месяцев и оштрафовали на 500 тыс. долларов. Но Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) посчитала, что срок дисквалификации можно сократить до полугода, если Нурмагомедов поучаствует в социальной рекламе против буллинга — травли среди молодежи.

Единоборства
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Инспектор ГИБДД в Сочи сдал за женщину теоретический экзамен на права
Власти Краснодара хотят сделать сквер на перекрестке улиц Седина и Постовой
Реванша с Хабибом не будет. МакГрегор объявил о завершении карьеры
Краснодарская мэрия объявила два конкурса на закупку 31 трамвая
Житель Ингушетии первым в России подал в суд на МВД и ФСБ из-за отключения интернета во время акций протеста
В Сочи 12-летний водитель мопеда пострадал в ДТП

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат (в том числе матерные слова с пропущенными буквами и звездочками), клевета, любые нарушения законов РФ, заведомо недостоверная информация, могущая нанести вред читателям, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ.

Читайте также

Реклама на портале