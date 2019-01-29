Нурмагомедова наказали дисквалификацией и штрафом в полмиллиона долларов за драку после боя с Макгрегором
Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) вынесла решение о наказании российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова за потасовку после боя с ирландцем Конором Макгрегором
«Девять месяцев отстранения», — сказал один из участников заседания NSAC, которое транслировалось в сети.
Кроме того, Нурмагомедов должен выплатить штраф в размере 500 тыс. долларов. Его дисквалификацию могут сократить до шести месяцев, если он поучаствует в социальной рекламе против буллинга — травли среди молодежи.
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В свою очередь Макгрегор получил шесть месяцев дисквалификации и штраф в 50 тыс. долларов.
Брата Хабиба Абубакара и спарринг-партнера Зубайру Тухугова, которые также участвовали в потасовке, отстранили на год и оштрафовали на 25 тыс. долларов.
Сроки дисквалификаций отсчитываются с 6 октября, когда произошел инцидент.
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Как сообщали Юга.ру, в ночь на 7 октября Хабиб Нурмагомедов успешно защитил чемпионский титул UFC в легком весе в поединке с Конором Макгрегором в Лас-Вегасе. После боя Нурмагомедов выругался на соперника, перепрыгнул через сетку и напал на одного из членов команды ирландца из-за оскорблений в свой адрес. Их разняли, но после этого началась массовая драка при участии полиции.
Глава UFC ранее допустил, что Нурмагомедова могут лишить чемпионского титула, а его отец заявил, что накажет сына суровее, чем UFC.
Полную историю отношений и конфликтов Нурмагомедова и МакГрегора читайте в нашем обзорном материале.
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