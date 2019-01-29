Нурмагомедова наказали дисквалификацией и штрафом в полмиллиона долларов за драку после боя с Макгрегором

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) вынесла решение о наказании российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова за потасовку после боя с ирландцем Конором Макгрегором

Кроме того, Нурмагомедов должен выплатить штраф в размере 500 тыс. долларов. Его дисквалификацию могут сократить до шести месяцев, если он поучаствует в социальной рекламе против буллинга — травли среди молодежи.

«Девять месяцев отстранения», — сказал один из участников заседания NSAC, которое транслировалось в сети.

Брата Хабиба Абубакара и спарринг-партнера Зубайру Тухугова, которые также участвовали в потасовке, отстранили на год и оштрафовали на 25 тыс. долларов.

В свою очередь Макгрегор получил шесть месяцев дисквалификации и штраф в 50 тыс. долларов.

Как сообщали Юга.ру, в ночь на 7 октября Хабиб Нурмагомедов успешно защитил чемпионский титул UFC в легком весе в поединке с Конором Макгрегором в Лас-Вегасе. После боя Нурмагомедов выругался на соперника, перепрыгнул через сетку и напал на одного из членов команды ирландца из-за оскорблений в свой адрес. Их разняли, но после этого началась массовая драка при участии полиции.

Глава UFC ранее допустил, что Нурмагомедова могут лишить чемпионского титула, а его отец заявил, что накажет сына суровее, чем UFC.

Полную историю отношений и конфликтов Нурмагомедова и МакГрегора читайте в нашем обзорном материале.