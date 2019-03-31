«Маленькая ты крыса». МакГрегор снова оскорбил Хабиба и намекнул на скорый бой

Ирландский боец ММА Конор МакГрегор оскорбил российского бойца Хабиба Нурмагомедова и высмеял его обращение к фанатам

Нурмагомедов опубликовал в своем инстаграме фотографию после боя с МакГрегором и поблагодарил своих фанатов за поддержку. На это отреагировал ирландец: «У тебя забрали деньги, а твоим братьям подбили глаза, маленькая ты крыса. Вива Лас-Вегас, детка, мой дом всегда побеждает [gaf на ирландском сленге обозначает “дом“ — прим.]! Вскоре грядет большая вечеринка с ирландскими танцами в Wynn [отель в Лас-Вегасе — прим.]» Таким образом МакГрегор напомнил о штрафе Нурмагомедова, которого дисквалифицировали за беспорядки после октябрьского боя с ирландцем, и о том, как в ходе потасовки он ударил в глаз брата Хабиба — Абубакара Нурмагомедова.

You got your money took and your brothers eye socket shook when you fought me you little rat.

Viva Las Vegas baby the gaf always wins.

Big stomper party in the Wynn coming soon! @ProperWhiskey @WynnLasVegas #ad https://t.co/oN0KBCm7N3 — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 31, 2019

Хабиб в свою очередь иронично отметил, что МакГрегор, объявив о завершении карьеры в ММА, похоже, начал карьеру в твиттере. «Деньги приходят и уходят. А честь, которую ты потерял в тот вечер, уже никогда не вернуть. Живи с этим. Завершил карьеру в MMA и начал карьеру в "Твиттере"?» — написал Нурмагомедов.

@TheNotoriousMMA money comes and goes, the honor that you lost that evening will never return, live with it.

Finish career in mma, but start career on twitter? #twitterWarrior — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) March 31, 2019