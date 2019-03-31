«Маленькая ты крыса». МакГрегор снова оскорбил Хабиба и намекнул на скорый бой
Ирландский боец ММА Конор МакГрегор оскорбил российского бойца Хабиба Нурмагомедова и высмеял его обращение к фанатам
Нурмагомедов опубликовал в своем инстаграме фотографию после боя с МакГрегором и поблагодарил своих фанатов за поддержку. На это отреагировал ирландец: «У тебя забрали деньги, а твоим братьям подбили глаза, маленькая ты крыса. Вива Лас-Вегас, детка, мой дом всегда побеждает [gaf на ирландском сленге обозначает “дом“ — прим.]! Вскоре грядет большая вечеринка с ирландскими танцами в Wynn [отель в Лас-Вегасе — прим.]»
Таким образом МакГрегор напомнил о штрафе Нурмагомедова, которого дисквалифицировали за беспорядки после октябрьского боя с ирландцем, и о том, как в ходе потасовки он ударил в глаз брата Хабиба — Абубакара Нурмагомедова.
You got your money took and your brothers eye socket shook when you fought me you little rat.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 31, 2019
Viva Las Vegas baby the gaf always wins.
Big stomper party in the Wynn coming soon! @ProperWhiskey @WynnLasVegas #ad https://t.co/oN0KBCm7N3
Хабиб в свою очередь иронично отметил, что МакГрегор, объявив о завершении карьеры в ММА, похоже, начал карьеру в твиттере.
«Деньги приходят и уходят. А честь, которую ты потерял в тот вечер, уже никогда не вернуть. Живи с этим. Завершил карьеру в MMA и начал карьеру в "Твиттере"?» — написал Нурмагомедов.
@TheNotoriousMMA money comes and goes, the honor that you lost that evening will never return, live with it.— khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) March 31, 2019
Finish career in mma, but start career on twitter? #twitterWarrior
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МакГрегор и Нурмагомедов не раз обменивались оскорблениями в соцсетях. А в октябре они встретились в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Нурмагомедов победил МакГрегора и взял чемпионский титул. После этого в октагоне и за его пределами завязалась драка, которая привела к дисквалификации спортсменов и членов их команд.
26 марта МакГрегор объявил о завершении карьеры в MMA.
По контракту с UFC осталось еще пять боев. «Спорт Экспресс» пишет, что своей «отставкой» ирландец, возможно, выбивает у UFC немедленный реванш с Нурмагомедовым. Глава промоушена Дана Уайт как-то сказал, что сейчас МакГрегора в ММА интересует только повторный бой с Хабибом и больше ничего.
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