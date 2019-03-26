Хабиб прокомментировал уход МакГрегора из ММА и напомнил про единственного короля в джунглях

Чемпион UFC в легком весе, российский боец Хабиб Нурмагомедов отреагировал на уход ирландца Конора Макгрегора из MMA

В своем твиттере он написал: «В джунглях может быть только один король. Только один!» Таким образом он повторил свое высказывание из приглашения на поединок американского боксера Флойда Мейвезера. В нем Нурмагомедов подчеркнул, что американец не смог положить на ринг Макгрегора, а он «сделал это легко».

Как писали Юга.ру, о завершении карьеры в ММА МакГрегор объявил 26 марта. В октябре 2018 года Конор МакГрегор проиграл Нурмагомедову в поединке за чемпионский титул UFC в легком весе (ирландец завоевал этот титул в 2016 году). После боя Хабиб выругался на соперника, перепрыгнул через сетку и напал на одного из членов команды ирландца из-за оскорблений в свой адрес. Началась массовая драка.

После инцидента Нурмагомедова отстранили на девять месяцев и оштрафовали на 500 тыс. долларов. Но Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) посчитала, что срок дисквалификации можно сократить до полугода, если он поучаствует в социальной рекламе против буллинга — травли среди молодежи.

МакГрегор после поражения от Нурмагомедова захотел реванша, однако позже он заявил, что разобрал свои ошибки на ринге и признал поражение.