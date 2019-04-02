Путин позвонил Хабибу после боя с МакГрегором

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов 2 апреля рассказал, что после победы над Конором МакГрегором ему позвонил президент России Владимир Путин

На встрече со студентами Плехановского университета 2 апреля Нурмагомедов рассказал, что после боя его команду окружила полиция и отвела в подтрибунное помещение. Там спортсменам сказали, что они выйдут после того, как полицейские зачистят стадион и прилегающие территории от фанатов.

«В этот момент нам позвонили и сказали, что через пару минут нам позвонит Владимир Владимирович. Он позвонил, спросил: "Как дела?" Я ответил, что мы окружены, а это значит, что они от нас не уйдут», — цитирует «Интерфакс» Нурмагомедова.

По словам бойца, Путин поздравил его с победой и попросил не поддаваться на провокации. Общение длилось около минуты.