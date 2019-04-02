Путин позвонил Хабибу после боя с МакГрегором

Дагестан, Вся Россия

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Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов 2 апреля рассказал, что после победы над Конором МакГрегором ему позвонил президент России Владимир Путин

На встрече со студентами Плехановского университета 2 апреля Нурмагомедов рассказал, что после боя его команду окружила полиция и отвела в подтрибунное помещение. Там спортсменам сказали, что они выйдут после того, как полицейские зачистят стадион и прилегающие территории от фанатов.

«В этот момент нам позвонили и сказали, что через пару минут нам позвонит Владимир Владимирович. Он позвонил, спросил: "Как дела?" Я ответил, что мы окружены, а это значит, что они от нас не уйдут», — цитирует «Интерфакс» Нурмагомедова.

По словам бойца, Путин поздравил его с победой и попросил не поддаваться на провокации. Общение длилось около минуты.

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Как сообщали Юга.ру, в октябре 2018 года ирландец Конор МакГрегор и дагестанец Хабиб Нурмагомедов встретились в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в котором россиянин стал победителем. Поединку предшествовали перепалки в соцсетях.

26 марта МакГрегор объявил о завершении карьеры в MMA. Хабиб прокомментировал его уход словами: «В джунглях может быть только один король». После этого ирландец назвал Нурмагомедова «маленькой крысой» и намекнул на скорый реванш.

По контракту с UFC у ирландца осталось еще пять боев. «Спорт Экспресс» пишет, что своей «отставкой» МакГрегор, возможно, выбивает у UFC немедленный реванш с Нурмагомедовым. Глава промоушена Дана Уайт сказал, что сейчас Конора в ММА интересует только повторный бой с Хабибом и больше ничего.

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