Древний бронзовый наконечник с изображением зверя нашли при раскопках в Кабардино-Балкарии

Археологи обнаружили в Кабардино-Балкарии древний бронзовый наконечник для ножен, сочетающий в себе кавказскую и скифскую культуры

Наконечник нашли во время раскопок на могильнике Заюково в Баксанском районе. Он датирован VI-V веками до н.э. Исследование проводили в августе-сентябре 2018 года, сейчас идет обработка найденных материалов.

«Наконечник сделан из бронзы. На нем изображен свернувшийся хищник. Это оковка ножен меча, которая традиционно делалась для такого оружия. Она предохраняла ножны от повреждения. Одновременно наконечник выполнял роль оберега. Поэтому именно на нем изображен свернувшийся хищник. В древности каждый орнамент, тем более изображения животного или человека, носил не только эстетическую нагрузку, но и сакральную», — пояснила Кадиева.

По словам археолога, этот наконечник интересен тем, что сделан кавказскими мастерами в технике, свойственной носителям кобанской культуры, но со скифским сюжетом.

«В скифском восприятии меч был в том числе символом мирового древа. Эти изображения на скифских мечах и ножнах расположены зонально. В верхней части могут быть птичьи головы, в средней — козлы, в нижней — свернувшийся хищник. Они имели культовое назначение. Видимо, для кавказских мастеров этот сюжет тоже не был чужд. Можно предположить, что контакты со скифами были достаточно тесными и носили не только военный характер, но и культурный», — сказала исследователь.

Кадиева добавила, что помимо наконечника было еще несколько интересных артефактов.

«Из запоминающихся находок в прошлом году был византийский меч, вдоль него лежал пояс из позолоченных бронзовых бляшек. Рядом с этим мечом нашли остатки деревянного седла — это редчайшая находка не только для Северного Кавказа, но и в целом для археологии. Еще были керамические сосуды, один из них — со сливом в виде головы змеи. Мы обнаружили пряжку в виде свернувшегося хищника, но она сделана уже скифскими мастерами, а не кавказскими. Также нашли серебряную закавказскую серьгу», — рассказала археолог.