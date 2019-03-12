Генетики нашли на Кавказе бронзовой эпохи больше разных культур, чем народов
Ученые России и Германии установили генетическое родство народов Кавказа и выявили превосходство культурного разнообразия над генетическим в эпоху бронзы
Как сообщили в пресс-службе института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН), результаты проведенных генетических анализов подтвердили представления археологов о культурном развитии Кавказа в эпоху энеолита и бронзы.
К такому выводу пришла международная команда исследователей из ИИМК РАН в Санкт-Петербурге, а также из института естествознания имени Макса Планка и Евразийского отделения Немецкого археологического института. Материалы исследования опубликованы в международном научном журнале Nature Communications.
Ученые впервые выполнили систематическое генетическое исследование человеческих останков представителей разных древних культур Кавказа, живших 6500–3500 лет назад.
«Был проведен полногенный анализ 45 представителей населения степных и горных районов Северного Кавказа — территорий современного Краснодарского и Ставропольского краев, Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестана», — сообщила пресс-служба ИИМК РАН.
Археологи и генетики установили, что разные группы населения Кавказа, несмотря на труднопроходимую горную местность, имеют генетическое сходство. Резкая генетическая граница проходит в степи к северу от Кавказа.
При этом генетические исследования древних народов Кавказа впервые выявили сложную картину их взаимодействия с населением евразийской степи и западной Азии в эпоху бронзы.
«Результаты генетических анализов не поддерживают ни одну из археологических гипотез, постулирующих сверхдальние миграции населения из Западной Европы на Кавказ и связанное с ними появление мегалитических гробниц или дольменов. Нам еще предстоит понять, как в пределах генетически однородного региона формировались различные культурные области», — отметил сотрудник отдела Центральной Азии и Кавказа ИИМК РАН, один из российских участников проекта Виктор Трифонов.
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По мнению генетиков, около 7000 лет назад (конец VI в. до н.э.) на северных склонах Кавказского хребта жили выходцы с юга, и с той поры население здесь оставалось генетически однородным, как минимум до второй половины II тыс. до н.э.
Виктор Трифонов сообщил, что в нынешнем археологическом сезоне он намерен продолжить раскопки в Адыгее.
Как сообщали Юга.ру, проект по биоархеологическим исследованиям стартовал в 2016 году, в нем приняли участие ученые из России, Германии и Швейцарии. Иностранные специалисты назвали Адыгею центром ранней бронзы на Северном Кавказе.
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