Генетики нашли на Кавказе бронзовой эпохи больше разных культур, чем народов

Адыгея, В мире

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Ученые России и Германии установили генетическое родство народов Кавказа и выявили превосходство культурного разнообразия над генетическим в эпоху бронзы

Как сообщили в пресс-службе института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН), результаты проведенных генетических анализов подтвердили представления археологов о культурном развитии Кавказа в эпоху энеолита и бронзы.

К такому выводу пришла международная команда исследователей из ИИМК РАН в Санкт-Петербурге, а также из института естествознания имени Макса Планка и Евразийского отделения Немецкого археологического института. Материалы исследования опубликованы в международном научном журнале Nature Communications.

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Ученые впервые выполнили систематическое генетическое исследование человеческих останков представителей разных древних культур Кавказа, живших 6500–3500 лет назад.

«Был проведен полногенный анализ 45 представителей населения степных и горных районов Северного Кавказа — территорий современного Краснодарского и Ставропольского краев, Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестана», — сообщила пресс-служба ИИМК РАН.

Карта образцов, мест и археологических культур, упомянутых в исследовании © Графика с сайта www.nature.com
Схема происхождения народов Кавказа © Графика с сайта www.nature.com

Археологи и генетики установили, что разные группы населения Кавказа, несмотря на труднопроходимую горную местность, имеют генетическое сходство. Резкая генетическая граница проходит в степи к северу от Кавказа.

При этом генетические исследования древних народов Кавказа впервые выявили сложную картину их взаимодействия с населением евразийской степи и западной Азии в эпоху бронзы.

«Результаты генетических анализов не поддерживают ни одну из археологических гипотез, постулирующих сверхдальние миграции населения из Западной Европы на Кавказ и связанное с ними появление мегалитических гробниц или дольменов. Нам еще предстоит понять, как в пределах генетически однородного региона формировались различные культурные области», — отметил сотрудник отдела Центральной Азии и Кавказа ИИМК РАН, один из российских участников проекта Виктор Трифонов.

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По мнению генетиков, около 7000 лет назад (конец VI в. до н.э.) на северных склонах Кавказского хребта жили выходцы с юга, и с той поры население здесь оставалось генетически однородным, как минимум до второй половины II тыс. до н.э.

Виктор Трифонов сообщил, что в нынешнем археологическом сезоне он намерен продолжить раскопки в Адыгее.

Как сообщали Юга.ру, проект по биоархеологическим исследованиям стартовал в 2016 году, в нем приняли участие ученые из России, Германии и Швейцарии. Иностранные специалисты назвали Адыгею центром ранней бронзы на Северном Кавказе.

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