Крупный некрополь с останками без кистей нашли в зоне реконструкции трассы в Ингушетии

Участок с древними захоронениями воинов, на котором ведутся археологические работы, попал в зону реконструкции федеральной дороги Р-217 «Кавказ» в ингушском Карабулаке

В районе строительства двухуровневой кольцевой развязки на Магас оказался крупный некрополь, где обнаружили останки, оружие и украшения древних воинов.

Директор Института археологии Кавказа, эксперт Министерства культуры РФ по культурным ценностям Бияслан Атабиев сообщил главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову, что участок с некрополем освободили от объектов культурного наследия.

Археолог рассказал, что по периметру кургана идет каменная насыпь, под которой обнаружили рвы — один из конструктивных элементов эпохи скифского периода.

«Погребения людей высокого социального статуса (вероятно, знатных воинов, судя по сопутствующим артефактам), объединенных в один курган, являются редкой археологической находкой. Что примечательно, среди обнаруженных останков отсутствуют кисти рук выше локтевого сустава», — подчеркнул Бияслан Атабиев.

Он добавил, что находки отражают взаимопроникновение на культурном и генетическом уровнях местного кобанского населения (XIII-XII — IV вв. до н.э.) и скифов в период их властвования.