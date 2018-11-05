Крупный некрополь с останками без кистей нашли в зоне реконструкции трассы в Ингушетии
Участок с древними захоронениями воинов, на котором ведутся археологические работы, попал в зону реконструкции федеральной дороги Р-217 «Кавказ» в ингушском Карабулаке
В районе строительства двухуровневой кольцевой развязки на Магас оказался крупный некрополь, где обнаружили останки, оружие и украшения древних воинов.
Директор Института археологии Кавказа, эксперт Министерства культуры РФ по культурным ценностям Бияслан Атабиев сообщил главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову, что участок с некрополем освободили от объектов культурного наследия.
Археолог рассказал, что по периметру кургана идет каменная насыпь, под которой обнаружили рвы — один из конструктивных элементов эпохи скифского периода.
«Погребения людей высокого социального статуса (вероятно, знатных воинов, судя по сопутствующим артефактам), объединенных в один курган, являются редкой археологической находкой. Что примечательно, среди обнаруженных останков отсутствуют кисти рук выше локтевого сустава», — подчеркнул Бияслан Атабиев.
Он добавил, что находки отражают взаимопроникновение на культурном и генетическом уровнях местного кобанского населения (XIII-XII — IV вв. до н.э.) и скифов в период их властвования.
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Во время раскопок ученые нашли жертвенные плиты, наконечники копий и костяные наконечники стрел, украшения на шею — гривны, застежки-броши — фибулы, сосуд с изображением змеи и другие керамические изделия.
Руководитель регионального Археологического центра имени Е.И. Крупнова Мусса Мальсагов рассказал, что генетический материал воинов отправят в европейскую или американскую лабораторию, где проведут ДНК-экспертизу, которая установит группу их предков, сообщили 4 ноября в пресс-службе главы Ингушетии.
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