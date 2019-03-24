Археологи нашли в Ханском дворце Крыма более 10 тыс. артефактов
В Ханском дворце в Бахчисарае археологи обнаружили более 10 тыс. находок
Об этом в марте рассказал глава экспедиции, декан исторического факультета Крымского федерального университета имени Вернадского Александр Герцен.
По его словам, среди артефактов фрагменты строительных материалов, камня, старинной черепицы.
«Одно из мест во дворе свитского корпуса принесло массу предметов быта — это глиняные курительные трубки, кухонная и столовая керамика, монеты», — цитирует ученого ТАСС.
Герцен пояснил, что теперь находки отмоют от грязи. Им должны присвоить классификацию и внести в полевые описи. После этого можно будет установить ценность того или иного артефакта, сообщает RT.
Исследователь добавил, что раскопки, организованные по всем правилам науки, проводят во дворце впервые. Они продлятся до июля.
Ханский дворец — бывшая резиденция крымских ханов. Дворец входит в состав Бахчисарайского историко-культурного заповедника. Он признан памятником истории и культуры общемирового значения.
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