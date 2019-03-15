В горах Ингушетии нашли древнюю усыпальницу

Ингушетия

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Ингушские следователи в марте нашли в труднодоступном селе редкий двускатный склеп

Специалисты обследовали архитектурный комплекс Цизды в горном Джейрахском районе. Там они нашли редкий для горной Ингушетии тип двускатного наземного склепа. Его особенность — гладкая кровля при отсутствии горизонтальных сланцевых плит по скатам, зафиксированная здесь только в сводах фронтона, рассказал «Интерфаксу-Юг» представитель археологического центра республики имени Евгения Крупнова.

У склепа прямоугольное основание размером 2,4 на 3,4 метра и высота 3,9 метра. В нем есть два лаза в фасадной южной и западной стенах.

До этого открытия археологи знали только об одной усыпальнице в селении Оздите, составляющего единый историко-географический район с поселениями Цизды и Нийкоте. Ее точный возраст устанавливают.

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