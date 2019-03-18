Ученые установили генетическое родство между дольменной и майкопской культурами

Ученые установили, что создатели двух самых ярких древних культур Северного Кавказа — майкопской и дольменной — являются родственными народами

К такому выводу пришла международная команда исследователей из санкт-петербургского института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН), а также института естествознания имени Макса Планка и Евразийского отделения Немецкого археологического института.

Результаты генетических анализов не поддерживают ни одну из археологических гипотез о том, что яркие культуры в эпоху бронзы на Кавказе были привнесены выходцами из Западной Европы. Об этом порталу Юга.ру рассказал один из участников международного проекта, сотрудник отдела Центральной Азии и Кавказа ИИМК РАН Виктор Трифонов.

«Фактически генетические исследования подтвердили концепцию о том, что родиной дольменной культуры является наш регион, а ее создатели — предки народов, населявших Северный Кавказ с древнейших времен», — прокомментировали исследования генетиков археологи Адыгеи.

Трифонов рассказал, что ученые нашли общие генетические признаки у представителей майкопской и дольменной культуры. Однако необходимо продолжать исследования, чтобы получить более полную картину формирования этих культур.

«Во-первых, люди с этими генетическими признаками, вероятно, появились на Северо-Западном Кавказе еще до возникновения майкопской и дольменной культур — как минимум примерно за 500 лет до этих событий. Во вторых, при относительно однородном генетическом составе древнего населения эпохи бронзы пока невозможно однозначно ответить на вопрос о количестве волн возможных переселений из Западной Азии на Кавказ. В-третьих, до сих пор остаются неизвестными генетические характеристики населения Западного Кавказа на протяжении значительного хронологического периода между эпохой бронзы и ранним средневековьем», — рассказал Трифонов.