Следствие полностью исключило версию взрыва при крушении Ту-154 Минобороны в Сочи

СК прокомментировал ход следствия по делу об авиакатастрофе с самолетом Ту-154 в Сочи

«Все полученные объективные данные позволяют полностью исключить версию взрыва на борту воздушного судна», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Следователи провели работу с более чем 100 свидетелями, среди них были должностные лица ВКС, сотрудники сочинского аэропорта. С участием экспертов проводится комплексная комиссионная летно-техническая судебная экспертиза полета самолета.

«Получены заключения по результатам проведенных 356 судебно-медицинских, 23 молекулярно-генетических, 3 взрыво-технических и одной фоноскопической экспертиз. Также завершено судебное химическое исследование горюче-смазочных материалов», — уточнили в пресс-службе.

Потерпевшими по уголовному делу признали 156 человек.