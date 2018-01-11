В Сочи видеоблогер нашел обломок самолета на берегу моря
В Сочи видеоблогер во время уборки морского берега нашел деталь от самолета
Видео на канале Степана Тагаева было опубликовано 10 января. Он убирал мусор с берега Черного моря и нашел металлическую деталь, на которой было написано: «Перед полетом закрыть, перед посадкой открыть». Мужчина предположил, что это фрагмент Ту-154, который упал в Черное море в декабре 2016 года.
В комментариях к видео Тагаев написал, что передал находку в правоохранительные органы.
Как сообщали Юга.ру, самолет Минобороны РФ Ту-154 рухнул в Черное море 25 декабря 2016 года во время планового полета в Сирию. Никто из находившихся на борту не выжил, всего в самолете было 92 человека.
Следственный комитет исключил версию взрыва при крушении самолета.
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