В Сочи видеоблогер нашел обломок самолета на берегу моря

В Сочи видеоблогер во время уборки морского берега нашел деталь от самолета

Видео на канале Степана Тагаева было опубликовано 10 января. Он убирал мусор с берега Черного моря и нашел металлическую деталь, на которой было написано: «Перед полетом закрыть, перед посадкой открыть». Мужчина предположил, что это фрагмент Ту-154, который упал в Черное море в декабре 2016 года.

В комментариях к видео Тагаев написал, что передал находку в правоохранительные органы.