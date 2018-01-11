В Сочи видеоблогер нашел обломок самолета на берегу моря

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта pixabay.com

В Сочи видеоблогер во время уборки морского берега нашел деталь от самолета

Видео на канале Степана Тагаева было опубликовано 10 января. Он убирал мусор с берега Черного моря и нашел металлическую деталь, на которой было написано: «Перед полетом закрыть, перед посадкой открыть». Мужчина предположил, что это фрагмент Ту-154, который упал в Черное море в декабре 2016 года. 

В комментариях к видео Тагаев написал, что передал находку в правоохранительные органы.

Как сообщали Юга.ру, самолет Минобороны РФ Ту-154 рухнул в Черное море 25 декабря 2016 года во время планового полета в Сирию. Никто из находившихся на борту не выжил, всего в самолете было 92 человека.

Следственный комитет исключил версию взрыва при крушении самолета.

Авиация Сочи

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