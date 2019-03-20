Сенатора от Дагестана Керимова во Франции снова обвинили в неуплате налогов
Прокуратура Франции в марте предъявила обвинение сенатору от Дагестана Сулейману Керимову
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Его обвиняют в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами. Об этом сообщил РИА «Новости» прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр, уточнив, что сенатор находится под контролем суда. Керимов должен внести залог в 20 млн евро.
По словам помощника Керимова, сенатор находится в Москве. Защита назвала обвинение незаконным и необоснованным. Его собираются обжаловать.
«Медуза» со ссылкой на французское издание Nice-Matin пишет, что новые обвинения Керимова связаны с делом об уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости во Франции.
Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2017 года Керимова задержали в Ницце. Во Франции бизнесмену предъявили обвинение в уклонении от уплаты 400 млн евро налогов при покупке особняка.
В январе французские власти отпустили Керимова на несколько дней в Москву. Во время этого визита он встретился с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко и объяснил ей свою позицию по делу. По версии СМИ, предприниматель должен был прилететь в Москву, чтобы собрать доказательства для своей защиты. В июне с него сняли все обвинения, через месяц сенатор вернулся в Россию.
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