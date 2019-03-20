Сенатора от Дагестана Керимова во Франции снова обвинили в неуплате налогов

Прокуратура Франции в марте предъявила обвинение сенатору от Дагестана Сулейману Керимову

Его обвиняют в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами. Об этом сообщил РИА «Новости» прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр, уточнив, что сенатор находится под контролем суда. Керимов должен внести залог в 20 млн евро.

По словам помощника Керимова, сенатор находится в Москве. Защита назвала обвинение незаконным и необоснованным. Его собираются обжаловать.

«Медуза» со ссылкой на французское издание Nice-Matin пишет, что новые обвинения Керимова связаны с делом об уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости во Франции.