Глава Дагестана хочет, чтобы бизнесмен Керимов построил в Дербенте аэропорт

Дагестан

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Глава Дагестана Владимир Васильев 31 октября сообщил, что в Дербенте может появиться аэропорт

Об этом он рассказал на брифинге по обсуждению бюджета республики. По его словам, вопрос строительства аэропорта уже обсуждали с сенатором Совета Федерации от Дагестана и бизнесменом Сулейманом Керимовым, сообщает РИА «Дербент».

Васильев отметил, что аэропорт будет удобен для такого города, куда съезжаются туристы и где находится много мусульманских святынь.
Глава республики уточнил, что на ноябрь запланирована встреча с Керимовым. На ней хотят обсудить вопросы развития Дербента.

Ранее мэр Дербента Хизри Абакаров попросил Васильева оставить налоговые отчисления Керимова городу.

Как сообщали Юга.ру, в феврале 2017 года сын сенатора Керимова стал основным владельцем аэропорта Махачкалы. 

Владимир Васильев Инвестиции Сулейман Керимов
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