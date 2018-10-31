Глава Дагестана хочет, чтобы бизнесмен Керимов построил в Дербенте аэропорт

Глава Дагестана Владимир Васильев 31 октября сообщил, что в Дербенте может появиться аэропорт

Об этом он рассказал на брифинге по обсуждению бюджета республики. По его словам, вопрос строительства аэропорта уже обсуждали с сенатором Совета Федерации от Дагестана и бизнесменом Сулейманом Керимовым, сообщает РИА «Дербент».

Васильев отметил, что аэропорт будет удобен для такого города, куда съезжаются туристы и где находится много мусульманских святынь.

Глава республики уточнил, что на ноябрь запланирована встреча с Керимовым. На ней хотят обсудить вопросы развития Дербента.

Ранее мэр Дербента Хизри Абакаров попросил Васильева оставить налоговые отчисления Керимова городу.