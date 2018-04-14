Сенатор от Дагестана Керимов задекларировал самый большой заработок в Совете Федерации

Находящийся под следствием во Франции сенатор от Республики Дагестан Сулейман Керимов задекларировал самый большой заработок за 2017 год в Совете Федерации

По сравнению с 2016 годом у Керимова значительно вырос доход. В его декларации указано, что доход за 2017 год достиг 2 млрд 757 млн 600 тыс. рублей, в 2016 году сумма составляла 12 млн 2 тыс. рублей. Жена Керимова за 2017 год заработала более 3,6 млн рублей, сообщает ТАСС.

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В собственности сенатора в 2017 году была квартира площадью 37,8 кв. метров и два автомобиля Mercedes. Его супруга владеет 1/3 квартиры площадью 53,5 кв. метров, двумя BMW и одним Mercedes. За ребенком в собственности числится квартира площадью 53,5 кв. метров. Имущество семьи почти не изменилось, исключая купленный в 2017 году Mercedes.