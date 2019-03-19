«На решающем отрезке сезона команда забуксовала». У «Локомотива-Кубани» сменился главный тренер
Главным тренером ПБК «Локомотив-Кубань» назначен американский специалист Роберт «Боб» Доневалд-младший
Доневалд сменил на этом посту Владе Йовановича, который возглавил клуб в ноябре после ухода с поста Саши Обрадовича, тренировавшего команду два года.
Смену тренера прокомментировал президент «Локомотива-Кубани» Андрей Ведищев.
«На определенном этапе Йованович придал нам стабильности и добился вместе с "Локо" важных побед. Но на решающем отрезке сезона команда забуксовала и не показала результат. В последнее время нам не хватало нужных тактических решений, сплоченности и взаимопонимания, которые необходимы для побед в ключевых матчах», — отметил Ведищев.
51-летний Доневальд имеет 25-летний опыт тренерской работы. Он успел поработать в трех клубах НБА: был ассистентом главного тренера в Charlotte Hornets, New Orleans Hornets и Cleveland Cavaliers. Основные его успехи связаны со сборной Китая, которая под его руководством добилась победы на Азиатских играх, а в 2011-м выиграла чемпионат Азии по баскетболу. До переезда в Краснодар Доневалд возглавлял китайский клуб Jilin Northeast Tigers.
Руководство «Локо» рассчитывает, что американский специалист поможет команде добиться тех серьезных задач, которые стоят перед ней в Единой лиге ВТБ, отметили в пресс-службе клуба.
Напомним, соглашение с Йовановичем было рассчитано до конца сезона. Под его руководством «Локо» удалось выйти в четвертьфинал Еврокубка и обыграть в Единой лиге ВТБ «Химки» — одного из лидеров турнира.
В марте «Локомотив-Кубань» провел четыре матча с казанским УНИКСом сразу в двух турнирах, но из них выиграл только один. В результате краснодарцы выбыли из Еврокубка и опустились на четвертую строчку в Единой лиге ВТБ.
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