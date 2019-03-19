«На решающем отрезке сезона команда забуксовала». У «Локомотива-Кубани» сменился главный тренер

Главным тренером ПБК «Локомотив-Кубань» назначен американский специалист Роберт «Боб» Доневалд-младший

Доневалд сменил на этом посту Владе Йовановича, который возглавил клуб в ноябре после ухода с поста Саши Обрадовича, тренировавшего команду два года.

Смену тренера прокомментировал президент «Локомотива-Кубани» Андрей Ведищев.

«На определенном этапе Йованович придал нам стабильности и добился вместе с "Локо" важных побед. Но на решающем отрезке сезона команда забуксовала и не показала результат. В последнее время нам не хватало нужных тактических решений, сплоченности и взаимопонимания, которые необходимы для побед в ключевых матчах», — отметил Ведищев.

51-летний Доневальд имеет 25-летний опыт тренерской работы. Он успел поработать в трех клубах НБА: был ассистентом главного тренера в Charlotte Hornets, New Orleans Hornets и Cleveland Cavaliers. Основные его успехи связаны со сборной Китая, которая под его руководством добилась победы на Азиатских играх, а в 2011-м выиграла чемпионат Азии по баскетболу. До переезда в Краснодар Доневалд возглавлял китайский клуб Jilin Northeast Tigers.

Руководство «Локо» рассчитывает, что американский специалист поможет команде добиться тех серьезных задач, которые стоят перед ней в Единой лиге ВТБ, отметили в пресс-службе клуба.