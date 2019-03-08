«Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС во втором матче 1/4 финала Еврокубка

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 8 марта одержал победу над казанским УНИКСом и продлил серию 1/4 финала Еврокубка

Второй матч серии до двух побед прошел в Краснодаре и завершился со счетом 68:59 (13:13, 15:7, 11:19, 29:20).

Самым результативным игроком в составе красно-зеленых стал Дмитрий Кулагин, на счету которого 26 очков. У гостей Эррик Макколум набрал 19 очков. 

Матч в краснодарском «Баскет-холле» посетили 3 тыс. 453 болельщика. 

После этой игры счет в серии стал 1:1. Третий, решающий матч состоится в Казани 13 марта. Победитель противостояния встретится в полуфинале с лидером пары «Валенсия» — «Ритас».

В честь 8 Марта баскетболисты «Локомотива» записали поздравительное видео. 

Как сообщали Юга.ру, в первом матче серии «Локо» потерпел разгромное поражение  от казанского клуба. 

8 марта Баскетбол Еврокубок ПБК «Локомотив-Кубань»
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