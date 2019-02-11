«Локомотив-Кубань» обыграл «Химки» на выезде

Баскетболисты «Локомотива-Кубани» переиграли «Химки» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ 11 февраля

Встреча, прошедшая в Химках, завершилась со счетом 82:84 (19:20, 19:27, 29:24, 15:13).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Дмитрий Кулагин, набравший 17 очков. У хозяев отличился Джордан Микки, также заработавший 17 очков.

Следующий матч «Локо» проведет на домашней арене 15 февраля, соперником станет «Нижний Новгород».