«Локомотив-Кубань» обыграл «Химки» на выезде

Краснодарский край

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Баскетболисты «Локомотива-Кубани» переиграли «Химки» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ 11 февраля

Встреча, прошедшая в Химках, завершилась со счетом 82:84 (19:20, 19:27, 29:24, 15:13). 

Самым результативным игроком в составе победителей стал Дмитрий Кулагин, набравший 17 очков. У хозяев отличился Джордан Микки, также заработавший 17 очков.

Следующий матч «Локо» проведет на домашней арене 15 февраля, соперником станет «Нижний Новгород».

Баскетбол Единая лига ВТБ ПБК «Локомотив-Кубань»
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