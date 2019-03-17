«Локомотив-Кубань» проиграл УНИКСу в матче Единой лиги ВТБ

Краснодарский край

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Баскетболисты «Локомотива-Кубани» уступили казанскому УНИКСу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ

Встреча, прошедшая 16 марта в краснодарском «Баскет-Холле», завершилась со счетом 77:84. В первой половине игры вели хозяева, на большой перерыв они ушли с преимуществом в десять очков (19:17, 23:15). Уже в третьей четверти казанцы отыгрались и вышли вперед (11:24), а в концовке игры гости сохранили преимущество (24:28).

Самым результативным игроком встречи стал форвард УНИКСа Морис Ндур, набравший 22 очка. В составе железнодорожников отличился Матеуш Понитка, набравший 13 очков.

Этот матч стал четвертой встречей «Локо» и УНИКСа за март. Сразу после противостояния в четвертьфинале Еврокубка они сошлись и в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. В этой мини-серии краснодарцы одержали только одну победу.

Следующий матч «Локо» проведет 1 апреля против «Химок» в Краснодаре.

Баскетбол ПБК «Локомотив-Кубань»
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