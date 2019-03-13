«Локомотив-Кубань» проиграл УНИКСу и вылетел из Еврокубка

Баскетболисты «Локомотива-Кубани» упустили победу над казанским УНИКСом в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Еврокубка

Встреча, прошедшая 13 марта в Казани, завершилась со счетом 69:65. В первом отрезке игры гости повели вперед (10:16), во второй четверти казанцы не только отыгрались, но и значительно вышли вперед (27:13). После перерыва «Локо» отыграли сократили разрыв до минимума (10:17), но в концовке казанцы оказались сильнее.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Локо» Джауан Джонсон, оформивший дабл-дабл, набрав 15 очков и совершив 12 подборов.