Часть медведей на Кавказе не ложились в спячку из-за теплой зимы
Относительно теплая малоснежная зима внесла коррективы в жизнь медведей Кавказского заповедника, большая часть которых фактически оставались активными до весны
Следы животных отмечали и в январе, и в феврале. Однако эти медведи не стали шатунами, потому что обилие и доступность кормов, а также отсутствие снега позволили зверям благополучно пережить это время, рассказал главный научный сотрудник Кавказского заповедника, эксперт WWF Анатолий Кудактин.
«В периоды продолжительных осадков, медведи пережидали непогоду, снижая двигательную активность, затем вновь вели полукочевой образ жизни», — добавил ученый.
С декабря по февраль были замечены более десяти таких медведей и двух самок с прошлогодними медвежатами.
«Можно прогнозировать, что по мере потепления климата число таких зверей будет увеличиваться за счет формирования новой формы поведения. Однако это не коснется размножающихся самок», — считает Кудактин.
Прошлый год эксперт счел благополучным для медведей, так как в горах Кавказского заповедника и Сочинского нацпарка выросло достаточно буковых орехов, желудей и каштана. Звери были обеспечены доступными высококалорийными кормами.
«Сейчас часть взрослых самцов поднимаются выше в горы и занимают участки будущих брачных агрегаций. Другие спускаются ниже, где непродолжительное время кормятся на оставшихся с осени кормах. Поэтому встречи медведей в горах в марте — явление обычное для наших мест, свидетельствующее о том, что эти удивительные животные еще обитают в наших лесах», — заключил Кудактин.
Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2018 года в Сочи медведи стали спускаться к населенным пунктам. Местных жителей предупредили, что в лесах Кавказа может появиться группировка медведей-мусорщиков.
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В начале декабря инспекторы Кавказского заповедника обнаружили на плато Лагонаки следы крупного медведя, который не впал в спячку. В конце февраля в Кавказском заповеднике рассказали, что медведи проснулись на две недели раньше срока.
Кроме того, не впали в зимнюю спячку еноты-полоскуны, живущие в сочинской тисо-самшитовой роще, а в конце февраля они стали искать пропитание возле экскурсионных маршрутов и попрошайничать у туристов.
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