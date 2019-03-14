Часть медведей на Кавказе не ложились в спячку из-за теплой зимы

Относительно теплая малоснежная зима внесла коррективы в жизнь медведей Кавказского заповедника, большая часть которых фактически оставались активными до весны

Следы животных отмечали и в январе, и в феврале. Однако эти медведи не стали шатунами, потому что обилие и доступность кормов, а также отсутствие снега позволили зверям благополучно пережить это время, рассказал главный научный сотрудник Кавказского заповедника, эксперт WWF Анатолий Кудактин.

«В периоды продолжительных осадков, медведи пережидали непогоду, снижая двигательную активность, затем вновь вели полукочевой образ жизни», — добавил ученый.

С декабря по февраль были замечены более десяти таких медведей и двух самок с прошлогодними медвежатами.

«Можно прогнозировать, что по мере потепления климата число таких зверей будет увеличиваться за счет формирования новой формы поведения. Однако это не коснется размножающихся самок», — считает Кудактин.