Волк, зубры и олени попали в фотоловушки Кавказского заповедника
В Северном отделе Кавказского заповедника в феврале обследовали зимовки копытных и проверили фотоловушки
«Ловушки зафиксировали традиционный набор животных — больше всего на фото оленей, зубров и медведей. Кабан в камеру попал лишь однажды», — рассказали в пресс-службе заповедника.
Две фотоловушки засыпало снегом, и они перестали работать. Еще одно устройство сдвинул с места олень.
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В районе исследования устойчивый снежный покров начинается на высоте около 1500 метров, по дороге на хребет Пастбище Абаго. Большая глубина снега (более метра) и наст сделали недоступными для зимовки большие территории леса, которые обычно используют копытные.
На многих исследованных участках сотрудники заповедника заметили следы зубров.
Этой зимой олени и зубры в основном обитают в полосе леса на высоте 1200-1500 метров, на склонах Пшекиша и Пастбища Абаго. Там они пасутся на участках, где снег не накапливается и быстро тает, обнажая овсяницу и ожину, которую едят копытные.
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Как сообщали Юга.ру, в октябре 2018 года сотрудники заповедника обнаружили, что одна из фотоловушек за летний период зафиксировала восемь видов животных у особого сигнального дерева: енотовидная собака, лесной кот, кабан, медведь, волк, серна, олень, зубр.
В ноябре другая фотоловушка поймала медведя, лисицу, кабанов и других обитателей Кавказского заповедника.
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