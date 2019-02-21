Волк, зубры и олени попали в фотоловушки Кавказского заповедника

В Северном отделе Кавказского заповедника в феврале обследовали зимовки копытных и проверили фотоловушки

«Ловушки зафиксировали традиционный набор животных — больше всего на фото оленей, зубров и медведей. Кабан в камеру попал лишь однажды», — рассказали в пресс-службе заповедника.

Две фотоловушки засыпало снегом, и они перестали работать. Еще одно устройство сдвинул с места олень.

В районе исследования устойчивый снежный покров начинается на высоте около 1500 метров, по дороге на хребет Пастбище Абаго. Большая глубина снега (более метра) и наст сделали недоступными для зимовки большие территории леса, которые обычно используют копытные.

На многих исследованных участках сотрудники заповедника заметили следы зубров.

Этой зимой олени и зубры в основном обитают в полосе леса на высоте 1200-1500 метров, на склонах Пшекиша и Пастбища Абаго. Там они пасутся на участках, где снег не накапливается и быстро тает, обнажая овсяницу и ожину, которую едят копытные.