Следы крупного медведя нашли на плато Лагонаки

Краснодарский край

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Инспекторы Кавказского биосферного заповедника обнаружили на плато Лагонаки следы крупного медведя

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Это значит, что медведи еще не впали в спячку.

«На снегу видны отпечатки передних и задних лап. Судя по размерам следа, медведь немаленький», — рассказали 4 декабря в пресс-службе заповедника.

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Следы медведя обнаружили на плато #лагонаки наши инспекторы. Мишки ещё не спят. �� На снегу видны отпечатки передних и задних лап. Задняя лапа с пяткой, а у передней короткий широкий мякиш. Судя по размерам следа медведь не маленький. Измеряют обычно ширину мякиша передней лапы: у медвежат она 5-6,5 см, у годовалых 8-10 см, у медведиц 11-14, у самцов от 14 до 17, у особо крупных около 20 �� Если медведь шел неторопливо, то отпечатки передних и задних лап рядом или накладываются друг на друга. Если зверь бежал, то задние отпечатки будут спереди передних. ������ #книгаприроды #следы #следопыт #лагонаки #кордон #кавказскийзапоаедник #медведь #бурыймедведь за фото ❤ бесстрашной @kaxaya

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