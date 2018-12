Следы крупного медведя нашли на плато Лагонаки

View this post on Instagram

Следы медведя обнаружили на плато #лагонаки наши инспекторы. Мишки ещё не спят. На снегу видны отпечатки передних и задних лап. Задняя лапа с пяткой, а у передней короткий широкий мякиш. Судя по размерам следа медведь не маленький. Измеряют обычно ширину мякиша передней лапы: у медвежат она 5-6,5 см, у годовалых 8-10 см, у медведиц 11-14, у самцов от 14 до 17, у особо крупных около 20 Если медведь шел неторопливо, то отпечатки передних и задних лап рядом или накладываются друг на друга. Если зверь бежал, то задние отпечатки будут спереди передних. #книгаприроды #следы #следопыт #лагонаки #кордон #кавказскийзапоаедник #медведь #бурыймедведь за фото ❤ бесстрашной @kaxaya