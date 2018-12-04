Следы крупного медведя нашли на плато Лагонаки

Инспекторы Кавказского биосферного заповедника обнаружили на плато Лагонаки следы крупного медведя

Это значит, что медведи еще не впали в спячку.

«На снегу видны отпечатки передних и задних лап. Судя по размерам следа, медведь немаленький», — рассказали 4 декабря в пресс-службе заповедника.