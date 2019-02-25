В Кавказском заповеднике на две недели раньше срока проснулись медведи

Адыгея, Краснодарский край

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На плато Лагонаки в Кавказском заповеднике обнаружили следы медведя, который вышел из берлоги примерно на две недели раньше срока

«Госинспекторы прошли по снегу от КПП "Лагонаки через Инструкторскую щель до перевала Цице не один раз. Дежурили и в районе перевала Азишского и долины реки Курджипс. Компанию госинспекторам составил медведь. Его следы госинспекторы видели почти на всем протяжении своего пути», — рассказали в пресс-службе заповедника.

В дневниках наблюдения инспекторы отметили: «Не спит медведь».

Главный научный сотрудник Кавказского заповедника, эксперт WWF Анатолий Кудактин объяснил в статье на сайте заповедника, что продолжительность зимнего сна у самцов бурых медведей Западного Кавказа длится обычно до четырех месяцев. Массовое залегание в берлоги приходится на середину декабря, и только к 8 марта медведи покидают их. Самки с новорожденными медвежатами выходят позже — в начале-середине апреля, когда появится первая зеленая растительность.

Как сообщали Юга.ру, в начале декабря инспекторы Кавказского биосферного заповедника обнаружили на плато Лагонаки следы крупного медведя. В горах Сочи в ноябре медведи стали спускаться к населенным пунктам. Кудактин предупредил, что в лесах Кавказа может появиться группировка медведей-мусорщиков.

Животные Заповедники Сочи
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