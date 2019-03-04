В тисо-самшитовой роще Сочи еноты не впали в спячку и стали попрошайничать у экскурсантов

В Сочинской тисо-самшитовой роще в конце зимы еноты-полоскуны стали искать пропитание вблизи экскурсионных маршрутов

«Сначала еноты рядом с тропой, потом в надежде получить что-нибудь съестное они смело подходят к людям и вертятся у ног», — рассказали в пресс-службе Кавказского заповедника.

Во второй половине дня, ближе к вечеру еноты ждут туристов, которые идут по малому кольцу.

В заповеднике уточнили, что енот-полоскун — единственный представитель семейства, который на зиму впадает в спячку, однако живущие в роще зверьки не спят.

«В этом году зима в этих местах теплая и бесснежная, от того, наверное, и енотам не спится. В радиусе 1,5 км от своего убежища еноты в сумерки и по ночам бродят в поисках пищи», — заметили в заповеднике.