В тисо-самшитовой роще Сочи еноты не впали в спячку и стали попрошайничать у экскурсантов

Краснодарский край

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В Сочинской тисо-самшитовой роще в конце зимы еноты-полоскуны стали искать пропитание вблизи экскурсионных маршрутов

Во второй половине дня, ближе к вечеру еноты ждут туристов, которые идут по малому кольцу.

«Сначала еноты рядом с тропой, потом в надежде получить что-нибудь съестное они смело подходят к людям и вертятся у ног», — рассказали в пресс-службе Кавказского заповедника.

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В заповеднике уточнили, что енот-полоскун — единственный представитель семейства, который на зиму впадает в спячку, однако живущие в роще зверьки не спят.

«В этом году зима в этих местах теплая и бесснежная, от того, наверное, и енотам не спится. В радиусе 1,5 км от своего убежища еноты в сумерки и по ночам бродят в поисках пищи», — заметили в заповеднике.

Еноты едят лягушек, рыбу и грызунов, а также ягоды, желуди, орехи и фрукты. Они хорошо лазают по деревьям, но чаще кормятся на земле или в мелководьях реки Хосты.

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Напомним, в 2017 году жители Сочи жаловались на атаки енотов: животные бегали по крышам, гоняли кур, воровали виноград и помидоры. Был случай, когда енот забрался в постель к местному жителю.

Как сообщали Юга.ру, в конце февраля в Кавказском заповеднике медведи проснулись на две недели раньше срока.

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