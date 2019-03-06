В Сочи птенцы черного дрозда из-за теплой зимы стали появляться раньше срока

В конце февраля — начале марта в Сочи раньше обычного стали замечать птенцов черного дрозда

«В этом году зима была относительно теплой, как, впрочем, и в минувшие несколько лет. В связи с этим привычный ритм жизни пернатых заметно изменился — ранняя весна становится причиной и раннего периода гнездования. Так, брачную песню черных дроздов, занявших свои гнездовые участки, можно было услышать в этом году уже в январе», — прокомментировали в пресс-службе нацпарка.

Как сообщали Юга.ру, в Сочинской тисо-самшитовой роще еноты-полоскуны не впали в зимнюю спячку, а в конце февраля стали искать пропитание вблизи экскурсионных маршрутов и попрошайничать у туристов.

Ведущий научный сотрудник нацпарка Петр Тильба выразил уверенность, что раннее потепление на протяжении нескольких лет подряд привело к тому, что у птиц заметно сместился гнездовой сезон. В частности, у черного дрозда он начинается зимой, а первые птенцы появляются ранней весной.

Черный дрозд — одна из самых распространенных птиц сочинского причерноморья. Он встречается в лесах, садах и парках. Численность птиц в городской черте бывает выше, чем в естественных ландшафтах.