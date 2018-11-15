В лесах Кавказа может появиться группировка медведей-мусорщиков

В лесах Западного Кавказа медведи спустились к населенным пунктам

«Это немногочисленные звери, которые спустились в нижнегорные леса и бродят вблизи поселений человека. Шатунами они не станут, но длительный контакт с человеком и его деятельностью, будут способствовать формированию группировки медведей мусорщиков с гипертрофированными формами поведения. Они требуют особого отношения», — сообщил на сайте Кавказского заповедника доктор биологических наук, профессор Анатолий Кудактин.

По его словам, 2018 год можно считать благополучным для основной группировки медведей, поскольку в горах на территории Кавказского заповедника повсеместно отмечен обильный урожай буковых орешков.

«Такой год, подарок медведям от природы, за отнятые человеком низкогорные леса и разрушенные миграционные тропы», — считает ученый.

Кудактин обратил внимание, что изучение миграций позволило выявить территориальную связь медведей Кавказа с местами размещения зимних берлог. Несмотря на большие пространства и, казалось бы, обилие удобных для устройства берлоги мест, значительная часть зверей концентрируется в определенных берложных станциях.

«Столь выраженный берложный и миграционный консерватизм пагубен для популяций медведей. Трансформация обширных горных районов, сопровождающаяся разрушением естественных мест обитания, и доступность для человека самых отдаленных участков территории с применением вертолета создает серьезную угрозу благополучию вида», — подчеркнул профессор.

Он напомнил, что на Западном Кавказе на протяжении многих столетий живет популяция бурых медведей. В настоящее время численность медведей в горных лесах Черноморского побережья невелика и лишь немногим превышает 400-500 зверей. Эта величина существенно меняется по годам и сезонам.

«Охота на медведя в Краснодарском крае ограничена, а на территории всех ООПТ запрещена, хотя незаконный отстрел имеет место», — заключил Кудактин.