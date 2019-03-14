«Чеченский народ — дерзкий младший брат русского народа». Умаров развенчает мифы о Чечне на «Царьграде»

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров с 12 марта начал вести авторскую передачу, в которой пообещал развенчать мифы о республике

Программа «Грозный. Взгляд» будет выходить по вторникам на Youtube-канале издания «Царьград». Анонсируя проект на телеканале, Умаров пообещал рассказать, как чеченцы понимают русский мир. Министр заявил, что развенчает мифы и стереотипы, сложившиеся у людей о Чечне. «Я не жду каких-то добрых комментариев. Но мне важно донести до зрителей правду, развенчать все сложившиеся стереотипы о Чечне и чеченцах. Например, вот этот — "чеченцы — сами террористы". Это, разумеется, неправда. Более 1,5 тыс. чеченских бойцов пали во время сражения с боевиками. Но об этом мало кто знает», — цитирует Умарова «Царьград».

В первом выпуске программы Умаров сравнил русский и чеченский народы со старшим и младшим братом.

«Русский народ позиционируется как старший брат. У него есть и младшие братья. Один из этих братьев любит оставаться наедине, прятаться, находиться в лесу — он станет большим поэтом, писателем или художником. Другой брат зубрит математику, играет в шахматы, ему нравится алгебра — завтра он станет академиком. А третий — маленький, дерзкий, иногда кусает тебя за руку, дерется в кровь, в лоб. Он на чердаке, он хулиганит, он с рогаткой бьет стекла. Ты хочешь его убить. Но не убивай его. Он завтра спасет жизнь тебе, академику, шахматисту, учителю — всем им, их женам, детям, внукам. Спасет жизнь один этот дрянной твой непослушный брат. От тебя требуется только терпение. Пока ты будешь терпеть это хулиганство, это непонимание, эту дикость, как тебе кажется, за это время сформируется воин, который станет у твоих рубежей», — сказал министр.

Умаров рассказал и о бюджетных деньгах, которые потратили на восстановление Чечни. По его словам, 80% того, что построили в Чечне, сделано на внебюджетные средства: в республику инвестируют бизнесмены и партнеры из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Турции.

Напомним, в начале декабря 2018 года в интервью телеканалу «Россия 24» Рамзан Кадыров заявил, что для процветания Чечни нужно выделить региону больше денег из федерального бюджета. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нормальной просьбу Кадырова о дополнительном финансировании республики. Позже Кадыров сообщил, что Правительство выделит Чечне более 180 млрд рублей. В феврале Минфин РФ назвал регионы, которые в 2018 году получили больше всего дотаций. В этом списке Чечня оказалась на втором месте: республика за прошлый год получила 47 млрд рублей.