Директор ЧГТРК «Грозный» назвал бредом появление рубрики с извинениями
Введение рубрики с извинениями на ЧГТРК «Грозный» не рассматривается, заявил директор телерадиокомпании Ахмед Дудаев
Дудаев заявил, что появившаяся в СМИ информация о введении на телеканале «Грозный» подобной рубрики «подается с передергиванием фактов».
«Официально заявляю, что это абсолютная неправда, даже больше — полный бред. У руководства телерадиокомпании нет, не было и никогда не будет никаких планов касательно подобной рубрики», — говорится в заявлении Дудаева на сайте телерадиокомпании.
Он добавил, что руководство ЧГТРК «Грозный» считает идею введения рубрики с извинениями «совершенно неэффективным методом воспитания молодежи».
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Как сообщали Юга.ру, о готовности создания отдельных рубрик для извинений на телевидении и в газетах заявил министр по нацполитике Чеченской Республики Джамбулат Умаров. Таким образом власти Чечни намерены бороться с ложью и безнаказанными шуточками в соцсетях, пояснил он.
Ранее в чеченских СМИ выходили сюжеты с извинениями жителей республики за те или иные поступки. Так, информагенство «Чечня сегодня» публиковало видео с извинениями юноши, который в метро кинул в юношу банку со словами «Ахмат — сила, брат». А на ЧГТРК «Грозный» публично извинялся чеченец, признавшийся Time в гомосексуальности. Там же показали сюжет с извинениями жителя села Кенхи, пожаловавшегося президенту Владимру Путину на главу Чечни Рамзана Кадырова.
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