Директор ЧГТРК «Грозный» назвал бредом появление рубрики с извинениями

Введение рубрики с извинениями на ЧГТРК «Грозный» не рассматривается, заявил директор телерадиокомпании Ахмед Дудаев

Дудаев заявил, что появившаяся в СМИ информация о введении на телеканале «Грозный» подобной рубрики «подается с передергиванием фактов».

«Официально заявляю, что это абсолютная неправда, даже больше — полный бред. У руководства телерадиокомпании нет, не было и никогда не будет никаких планов касательно подобной рубрики», — говорится в заявлении Дудаева на сайте телерадиокомпании.

Он добавил, что руководство ЧГТРК «Грозный» считает идею введения рубрики с извинениями «совершенно неэффективным методом воспитания молодежи».