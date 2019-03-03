«Мы совершили чудо!» Кадыров подвел итоги 12 лет правления

Глава Чечни Рамзан Кадыров 3 марта рассказал, что изменилось в республике за 12 лет его правления

В своем телеграм-канале Кадыров написал, что когда он стал президентом Чечни, в республике стоял комплекс «исключительно острых проблем» — от международного терроризма до трудностей на рынке труда. По оценкам экспертов, для достижения мира, улучшения экономики и условий жизни в республике ушли бы десятилетия.

«Следуя курсу нашего первого президента, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова и при поддержке президента РФ Владимира Путина, мы совершили чудо!», — заявил глава Чечни.