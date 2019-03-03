«Мы совершили чудо!» Кадыров подвел итоги 12 лет правления
Глава Чечни Рамзан Кадыров 3 марта рассказал, что изменилось в республике за 12 лет его правления
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В своем телеграм-канале Кадыров написал, что когда он стал президентом Чечни, в республике стоял комплекс «исключительно острых проблем» — от международного терроризма до трудностей на рынке труда. По оценкам экспертов, для достижения мира, улучшения экономики и условий жизни в республике ушли бы десятилетия.
«Следуя курсу нашего первого президента, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова и при поддержке президента РФ Владимира Путина, мы совершили чудо!», — заявил глава Чечни.
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Он отметил, что республика залечила глубокие раны и стала одним из самых безопасных и стабильных регионов страны.
«Мы разгромили международный терроризм, в разы сократили безработицу, привлекли многомиллиардные инвестиции, поставили на рельсы устойчивого развития промышленность и АПК, обеспечили достойные условия для бизнеса, вдохнули новую жизнь в образование и здравоохранение», — говорится в сообщении.
В заключение Кадыров пообещал, что он будет упорно трудиться во благо народа и Отечества, пока в его груди бьется сердце.
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Как сообщали Юга.ру, в середине февраля Кадыров выбрал своего преемника. Позже он рассказал, что решил назначить исполняющего обязанности главы Чечни, потому что заболел. Министр Чечни Джамбулат Умаров показал стихотворение, которое Рамзан Кадыров написал под капельницей.
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