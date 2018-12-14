В Кремле назвали нормальной просьбу Кадырова дать больше денег

Чечня, Вся Россия

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нормальной просьбу главы Чечни Рамзана Кадырова о дополнительном финансировании республики

На встречах с президентом России главы регионов часто поднимают вопросы об увеличении финансирования проектов в своих субъектах, отметил Песков.

«То же самое происходит и с Чеченской Республикой», — пояснил он.

По мнению пресс-секретаря президента, дополнительное финансирование в регионе — это нормальный вопрос развития, пишет «Интерфакс».

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Как сообщали Юга.ру, 13 декабря в интервью телеканалу «Россия 24» Рамзан Кадыров заявил, что для процветания Чечни нужно выделить региону больше денег из федерального бюджета. 

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