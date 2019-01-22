В Чечне хотят создать рубрику на ТВ, где будут извиняться «крысы из мрака, которые отпускают шуточки»

Власти Чечни заявили о готовности создать на местном телеканале рубрику для извинений, чтобы бороться с «хулиганами, сеющими панику в соцсетях»

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» сказал министр по нацполитике Чеченской Республики Джамбулат Умаров. По его словам, у властей, как правило, получается найти нарушителей из соцсетей, потому что республика небольшая — около 1,4 млн человек.

В качестве примера Умаров напомнил об истории с молодым чеченцем, который в метро кинул в юношу банку со словами «Ахмат — сила, брат». Его отыскали, заставили извиниться и привлекли к уборке улиц.

«В основном находим тех, кто пишет, что отравили воду в колодце, что вместо вакцин людям вводится яд или что в детском садике отравили кашу. Таких мы находим», — сказал Умаров.

Он отметил, что власти региона готовы завести отдельную рубрику на телевидении и отдельные столбцы в газетах, чтобы с этим как-то бороться.

«Если ты пишешь, критикуешь, добиваешься какой-то правды — хорошо. Но если ты такой справедливый, почему ты мразь? Если ты такой правдоруб, почему ты трус? Тогда будь мужчиной», — подчеркнул чиновник, добавив, что нужно отвечать за сказанное.