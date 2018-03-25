Министр Чечни назвал примером для детей бывшего боевика, с которым встречался Кадыров

В Чечне ответили на публикацию «Новой газеты» о встрече главы республики Рамзана Кадырова с Шаа Турлаевым, который якобы является фигурантом нескольких уголовных дел

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров считает, что «Новая газета» устроила травлю. Он рассказал, что Турлаев прекратил боевые действия, вернулся к мирной жизни и теперь призывает молодежь не поддаваться на пропаганду террористов.

«Он говорит о том, что глубоко ошибался. Шаа — инвалид, потерял ногу. Зачем "Новая газета" устраивает эту бессовестную травлю? Презумпцию невиновности никто не отменял. Он что, был осужден?» — резюмировал министр.

Умаров сказал что Турлаев является примером «великого покаяния», так как он покаялся перед Богом и перед людьми.

«Шаа Турлаев имеет для нас большое идеологическое значение. Это пример человеческого мужества. На таких, как Шаа Турлаев, мы должны воспитывать детей», — цитирует министра РБК.

Как сообщали Юга.ру, накануне Рамзан Кадыров разместил на своей странице во «ВКонтакте» видео встречи с бывшими лидерами чеченского сопротивления, назвав собравшихся лучшими из лучших. Среди них был Шаа Турлаев, который с 2010 года находится в федеральном розыске по подозрению в организации покушений и в причастности к заказным убийствам представителей власти Чечни.