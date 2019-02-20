Минфин назвал самый дотационный регион России

Дагестан, Ставропольский край, Чечня, Крым

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Регионы России в 2018 году получили 1,035 трлн рублей дотаций

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В 2017 году размер дотаций составил 759 млрд рублей, в 2016 году — 656 млрд рублей. В прошлом году деньги получили все российские регионы. 

Больше всего дотаций получил Дагестан. Региону выделили 62,7 млрд рублей. Чечня получила 47 млрд рублей, Крым — 42,7 млрд рублей, Ставропольский край — 26,5 млрд рублей, сообщило агентство «Эксперт РА» 20 февраля со ссылкой на данные Минфина.

Младший директор отдела корпоративных и суверенных рейтингов «Эксперт РА» Александр Шураков рассказал, что по итогам прошлого года у 70 регионов консолидированные (сводные) бюджеты были исполнены с профицитом. По его словам, это рекордные показатели как минимум за последние 17 лет.

Количество регионов с профицитом и дефицитом консолидированного бюджета © Графика с сайта raexpert.ru
Торп-12 регионов по уровню профицита и дефицита консолидированного бюджета региона в 2018 году © Графика с сайта raexpert.ru
Топ-10 регионов по объему полученных дотаций в 2018 году © Таблица с сайта raexpert.ru
Топ-10 регионов по приросту и снижению налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов в реальном выражении (2012-2018 год) © Графика с сайта raexpert.ru
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