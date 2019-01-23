Кадыров назвал число убитых в 2018 году в Чечне боевиков

Чечня

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Глава Чечни Рамзан Кадыров 22 января назвал количество боевиков, которых убили в 2018 году в республике

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Об этом он рассказал на коллегии МВД по Чечне. Кадыров сообщил, что за прошлый год снизилось число уголовных преступлений. По его словам, по их раскрываемости республика заняла первое место в России.

«В результате специальных контртеррористических мероприятий при оказании вооруженного сопротивления убили 21 члена незаконного вооруженного формирования», — сказал глава Чечни.

Он добавил, что снизилось число фактов особо тяжких преступлений и происшествий, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сообщили в пресс-службе главы и правительства Чечни.

Антитеррор Рамзан Кадыров
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