Кадыров назвал число убитых в 2018 году в Чечне боевиков

Глава Чечни Рамзан Кадыров 22 января назвал количество боевиков, которых убили в 2018 году в республике

Об этом он рассказал на коллегии МВД по Чечне. Кадыров сообщил, что за прошлый год снизилось число уголовных преступлений. По его словам, по их раскрываемости республика заняла первое место в России.

«В результате специальных контртеррористических мероприятий при оказании вооруженного сопротивления убили 21 члена незаконного вооруженного формирования», — сказал глава Чечни.

Он добавил, что снизилось число фактов особо тяжких преступлений и происшествий, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сообщили в пресс-службе главы и правительства Чечни.