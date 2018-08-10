Видеорегистратор сотрудников ГИБДД не смог заснять осмотр машины Титиева

В день задержания чеченского правозащитника Оюба Титиева у сотрудников ГИБДД не работал видеорегистратор

Об этом рассказал на судебном заседании 9 августа сотрудник ГИБДД, который остановил машину Титиева. Он проходит по делу как свидетель, его допрос длился более трех часов.

По словам свидетеля, в машине сотрудников ГИБДД есть видеорегистратор, но в день задержания Титиева он не работал. Свидетель подчеркнул, что техника ненадежная и иногда выходит из строя. Также он добавил, что не составлял рапорт о сломанном видеорегистраторе.

Адвокаты чеченского правозащитника обратили внимание на множество несостыковок в показаниях свидетелей. Они выразили сомнение, что причиной, по которой остановили машину Титиева, стали выключенные фары. Также защита отметила нарушенную нумерацию протоколов. По их словам, на копиях постановлений имеются подписи, которые не принадлежат ни Титиеву, ни сотруднику ГИБДД, проводившему задержание.

Следующее заседание по делу главы грозненского центра «Мемориал» пройдет 15 августа, сообщает «Кавказский узел».

Как сообщали Юга.ру, утром 9 января полицейские обыскали машину 60-летнего Оюба Титиева и нашли пакет со 180 граммами марихуаны. Правозащитника задержали, в отношении него возбудили уголовное дело о хранении наркотиков, а 10 января Титиеву предъявили обвинение и арестовали на два месяца.