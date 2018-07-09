Чеченскому правозащитнику Титиеву продлили арест на полгода

Шалинский городской суд Чечни до 22 декабря продлил арест главы грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева

Адвокат пояснил, что Верховный суд рассмотрел неподсудный ему вопрос. Вследствие этого городской суд продлил правозащитнику арест.

Ранее Верховный суд республики удовлетворил ходатайство прокурора. Титиев должен был находиться под стражей до 25 июля.

Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката правозащитника Петра Заикина.

Как сообщали Юга.ру, утром 9 января полицейские в рамках профилактических мероприятий обыскали автомобиль 60-летнего Оюба Титиева и нашли пакет со 180 граммами марихуаны. Правозащитника задержали, в отношении него возбудили уголовное дело о хранении наркотиков. Правозащитный центр «Мемориал» признал чеченского правозащитника политзаключенным.

Защита Титиева в июле попросила перенести рассмотрение его дела из Чечни.