На Александра Емельяненко завели административное дело и могут возбудить уголовное после скандального ДТП в Кисловодске

Ставропольский край

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Ставропольская полиция 2 марта занялась делом бойца Емельяненко, задержанного пьяным за рулем

О задержании российского бойца MMA Александра Емельяненко стало известно днем ранее: он вступил в конфликт с эвакуаторщиками и попытался скрыться на своем золотом Mercedes по тротуару, столкнувшись с двумя автомобилями.

«В отношении Емельяненко составлено несколько административных материалов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщил «Интерфаксу» источник. Пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю сообщила, что в отношении водителя, чью личность она, впрочем, не называет, составлены административные материалы по статьям 12.15 (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги), 12.26 (невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) КоАП РФ.

Кроме того, пресс-служба отмечает, что в отношении него собрали материал по статье 319 УК (оскорбление представителя власти). Процессуальное решение о возбуждении уголовной статьи пока не принято. Возможное наказание по статье 319 — исправительные работы на срок до одного года.

Полиция отметила, что по внешним признакам водитель был пьян: на требования предъявить документы на машину он начал ругаться нецензурной бранью, угрожать физической расправой, а после решил скрыться. От медицинского освидетельствования он отказался.

Ранее появилось видео задержания Емельяненко. На нем слышно, как он возмущается, пока сотрудники ППС ведут его в автомобиль для доставки в отдел МВД по Кисловодску.

Александр Емельяненко ДТП Кисловодск Полиция
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