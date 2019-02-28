«На Кавказе отсекали головы тем, кто нарушал устои между мужчиной и женщиной». Министр культуры Чечни высмеял платье актера на церемонии «Оскар»
Министр культуры Чечни Хож-Бауди Дааев осудил американского актера Билли Портера, который 25 февраля пришел на церемонию вручения «Оскар» в платье
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В Лос-Анджелесе 25 февраля состоялась 91-я церемония вручения премии «Оскар». Актер Билли Портер пришел на мероприятие в пышном черном платье, верх которого был оформлен как классический смокинг.
Глава минкультуры Чечни написал в своем инстаграме, что считает это аморальным. По словам чиновника, это не единственный пример, когда между мужским и женским пытаются стереть все грани.
«Мы это осуждаем, высмеиваем, считаем аморальным и омерзительным. Но для людей, у которых нет ни капли совести, стыда, морали и достоинства, ни даже рода человеческого, это не чуждо. Испокон веков наша культура, наши предки четко выстраивали эти грани, правила и устои между мужчиной и женщиной, и отсекали головы тем, кто пытался это нарушить», — заявил Дааев.
Министр отметил, что на Кавказе на улицах городов можно заметить использование атрибутов национальной мужской одежды на женском одеянии — например, глазыри и наборные пояса. Он призвал молодежь «братских республик» не допускать и пресекать попытки внести в культуру «унизительные для нас нововведения».
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На церемонии премии ,,Оскар-2019'' актёр Билли Портер появился в женском платье-фраке.. И это не единственный пример , когда мы подобные попытки стереть все грани между мужским и женским видим уже с экранов телевизоров. Мы, конечно, это осуждаем, высмеиваем, считаем аморальным и омерзительным. Но для людей, у которых нет ни капли совести, стыда, морали и достоинства, ни даже рода человеческого это не чуждо. Из покон веков наша культура, наши предки чётки выстраивали эти грани, правила и нерушимые устои между мужчиной и женщиной, и отсекали головы тем, кто пытался это нарушить. Но, к большому сожалению, сегодня на улицах городов величественного Кавказа можно увидеть ,,модный приговор'' вышеуказанным ценностям в виде использования атрибутов национальной мужской одежды на женском одеянии. Я призываю в первую очередь молодежь братских республик Кавказа не допускать и всячески пресекать попытки внести в нашу культуру унизительные для нас нововведения. Сегодня это в наших руках ��
Как сообщали Юга.ру, 25 февраля чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов раскритиковал спектакль с откровенной сценой «Охота на мужчин», который прошел 23 февраля в Махачкале. После этого актер и продюсер постановки Иван Жидков извинился перед дагестанским народом, заявив, что ему стали поступать угрозы.
Позже боец удалил пост с критикой спектакля, а 26 февраля опубликовал новое сообщение, в котором возмутился молчанием властей республики и потребовал ответа от них.
После этого ситуацию прокомментировали минкульт и миннац республики. 27 февраля Муфтият Дагестана потребовал ввести цензуру и назвал спектакль «Охота на мужчин» «культурной диверсией».
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