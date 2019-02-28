«На Кавказе отсекали головы тем, кто нарушал устои между мужчиной и женщиной». Министр культуры Чечни высмеял платье актера на церемонии «Оскар»

Министр культуры Чечни Хож-Бауди Дааев осудил американского актера Билли Портера, который 25 февраля пришел на церемонию вручения «Оскар» в платье

В Лос-Анджелесе 25 февраля состоялась 91-я церемония вручения премии «Оскар». Актер Билли Портер пришел на мероприятие в пышном черном платье, верх которого был оформлен как классический смокинг.

Глава минкультуры Чечни написал в своем инстаграме, что считает это аморальным. По словам чиновника, это не единственный пример, когда между мужским и женским пытаются стереть все грани.

«Мы это осуждаем, высмеиваем, считаем аморальным и омерзительным. Но для людей, у которых нет ни капли совести, стыда, морали и достоинства, ни даже рода человеческого, это не чуждо. Испокон веков наша культура, наши предки четко выстраивали эти грани, правила и устои между мужчиной и женщиной, и отсекали головы тем, кто пытался это нарушить», — заявил Дааев.

Министр отметил, что на Кавказе на улицах городов можно заметить использование атрибутов национальной мужской одежды на женском одеянии — например, глазыри и наборные пояса. Он призвал молодежь «братских республик» не допускать и пресекать попытки внести в культуру «унизительные для нас нововведения».