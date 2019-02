«На Кавказе отсекали головы тем, кто нарушал устои между мужчиной и женщиной». Министр культуры Чечни высмеял платье актера на церемонии «Оскар»

View this post on Instagram

На церемонии премии ,,Оскар-2019'' актёр Билли Портер появился в женском платье-фраке.. И это не единственный пример , когда мы подобные попытки стереть все грани между мужским и женским видим уже с экранов телевизоров. Мы, конечно, это осуждаем, высмеиваем, считаем аморальным и омерзительным. Но для людей, у которых нет ни капли совести, стыда, морали и достоинства, ни даже рода человеческого это не чуждо. Из покон веков наша культура, наши предки чётки выстраивали эти грани, правила и нерушимые устои между мужчиной и женщиной, и отсекали головы тем, кто пытался это нарушить. Но, к большому сожалению, сегодня на улицах городов величественного Кавказа можно увидеть ,,модный приговор'' вышеуказанным ценностям в виде использования атрибутов национальной мужской одежды на женском одеянии. Я призываю в первую очередь молодежь братских республик Кавказа не допускать и всячески пресекать попытки внести в нашу культуру унизительные для нас нововведения. Сегодня это в наших руках