В США объявили победителей премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе 25 февраля состоялась 91-я церемония вручения премии «Оскар»

Награду за лучший фильм получила лента «Зеленая книга» режиссера Питера Фаррелли. За звание боролись «Фаворитка», «Черная пантера», «Рома», «Черный клановец», «Звезда родилась», «Власть» и «Богемская рапсодия». «Это рассказ про любовь, про то, как мы любим друг друга, несмотря на различия между нами», — сказал Фарелли после получения награды.

«Оскар» за лучшую женскую роль получила Оливия Колман («Фаворитка»), награду за лучшую мужскую роль вручили Рами Малеку за роль Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии». Лучшим фильмом на иностранном языке стал мексиканский «Рома», рассказавший историю жизни обычной семьи в Мехико в 1970 годах.

Лучшую мужскую роль второго плана сыграл Махершала Али в «Зеленой книге», лучшую женскую роль второго плана — Реджина Кинг в фильме «Если Бил-стрит могла бы заговорить».