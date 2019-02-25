В США объявили победителей премии «Оскар»
В Лос-Анджелесе 25 февраля состоялась 91-я церемония вручения премии «Оскар»
Награду за лучший фильм получила лента «Зеленая книга» режиссера Питера Фаррелли. За звание боролись «Фаворитка», «Черная пантера», «Рома», «Черный клановец», «Звезда родилась», «Власть» и «Богемская рапсодия».
«Это рассказ про любовь, про то, как мы любим друг друга, несмотря на различия между нами», — сказал Фарелли после получения награды.
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«Оскар» за лучшую женскую роль получила Оливия Колман («Фаворитка»), награду за лучшую мужскую роль вручили Рами Малеку за роль Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии». Лучшим фильмом на иностранном языке стал мексиканский «Рома», рассказавший историю жизни обычной семьи в Мехико в 1970 годах.
Лучшую мужскую роль второго плана сыграл Махершала Али в «Зеленой книге», лучшую женскую роль второго плана — Реджина Кинг в фильме «Если Бил-стрит могла бы заговорить».
Картина «Человек-паук: Через вселенные» получила «Оскар» в номинации «лучший полнометражный анимационный фильм». Приз за лучшую песню вручили Леди Гаге, исполнившей композицию Shallow к фильму «Звезда родилась», сообщает РИА «Новости».
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