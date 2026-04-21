«Начался сезон рисовой вони». Краснодар 20 апреля затянуло смогом со стойким запахом гари

Краснодарцы снова пожаловались на удушающий запах гари. Власти объяснили, откуда взялся дым

Вечером 20 апреля Краснодар накрыл плотный смог. Жалобы на едкую дымку поступали со всего города. Наиболее сложная ситуация наблюдалась в микрорайонах Гидростроителей, Юбилейном и Комсомольском, а также в центре и у ТРЦ «Красная площадь». Также горожане сообщили об ухудшении самочувствия. Многие жаловались на сильную головную боль, головокружение и одышку.

«Чистый воздух — не роскошь, а базовое право человека»: МЧС не поддержало запрет на сжигание рисовой соломы в Краснодарском крае

Собрали комментарии пользователей: «Это ужасно. Голова разболелась страшно».

«Весь ЮМР в дыму. Вонь страшная, голова и горло сильно болят».

«Кажется, начался сезон рисовой вони. На улице ужасный запах жженого, и все в тумане».

«Очень хочется подышать. Дома все провоняло. Вот бы кислорода сейчас глоточек. Я и не думала, что буду о таком мечтать ночью. Очень тошнит».

«На Ставропольской дышать нечем! В квартире в масках, это нормально? А на улице даже маска трехслойная не спасает от дыма». Власти отреагировали на жалобы жителей. В «ЕДДС Краснодара» заявили, что смог возник из-за планового сжигания стерни в Калининском районе, и северо-западный ветер пригнал его в город.

Горящая солома выделяет множество мелких частиц (PM2,5), которые проникают глубоко в легкие и вызывают воспаление дыхательных путей. Это приводит к обострению астмы и ухудшению симптомов, таких как кашель, одышка, стеснение в груди и чувство удушья.

Напомним, что краснодарцы жалуются на едкий дым от сжигания рисовой соломы каждую осень и весну. В 2024 году Дмитрий Гусев предлагал запретить этот процесс. Он ссылался на опыт азиатских стран, где отходы сельского хозяйства используют во многих отраслях. Ученые также неоднократно призывали не жечь солому. Они считают, что «наиболее экологически оправданный метод утилизации рисовой соломы — это ее измельчение, равномерное разбрасывание и запашка в верхние слои пахотных земель».

Заведующий лабораторией прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения ИНП РАН Борис Ревич объяснял, что сжигание любых вещей выбрасывает в атмосферу массу загрязняющих веществ, которые через дыхательные пути попадают в кровь. Так, в 2022 году ученые обнаружили частицы сажи в легких нерожденных младенцев.

Отметим, что до 2017 года сжигать солому на Кубани было запрещено. В 2019 году Юга.ру подробно рассказывали, как природные пожары повлияли на экологию региона.