Сочинское МУП «Водоканал» обвинило «Сочиводоканал» в дестабилизации обстановки в городе

Между сочинским МУП «Водоканал» и ООО «Сочиводоканал» в феврале вновь возникла конфликтная ситуация

20 февраля ООО «Сочиводоканал» опубликовало на своем сайте пресс-релиз, в котором утверждает, что на сегодняшний день является «законным и действующим арендатором водохозяйственного комплекса Сочи».

«Очередную попытку дестабилизации обстановки в городе предприняли представители ООО "Сочиводоканал". Уже полтора года бывшие арендаторы водопроводно-канализационного хозяйства курорта буквально терроризируют жителей, рассылая в бумажном и электронном виде требования оплатить не оказанные ими услуги в период с 1 сентября по 11 октября 2017 года, грозя при этом судами и штрафами», — прокомментировали заявление в пресс-службе МУП «Водоканал».

Представители «Сочиводоканала» ссылались на постановление суда по иску администрации курорта к «Сочиводоканалу» о досрочном расторжении договора аренды водопроводно-канализационного комплекса города, подписанного в 2007 году сроком на 15 лет. За время, пока идет этот процесс, Арбитражный суд Краснодарского края уже трижды принимал решения, которые затем опротестовывались в разных судебных инстанциях апелляционными и кассационными жалобами, и уже два раза дело возвращали на повторное рассмотрение.

14 ноября 2018 года Арбитражный суд Краснодарского края отказал администрации Сочи в удовлетворении исковых требований о досрочном расторжении договора аренды водопроводно-канализационного комплекса Сочи. Это уже третье решение по одному и тому же делу, которое продолжается с 2016 года.