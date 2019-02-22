Сочинское МУП «Водоканал» обвинило «Сочиводоканал» в дестабилизации обстановки в городе

Краснодарский край

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Между сочинским МУП «Водоканал» и ООО «Сочиводоканал» в феврале вновь возникла конфликтная ситуация

20 февраля ООО «Сочиводоканал» опубликовало на своем сайте пресс-релиз, в котором утверждает, что на сегодняшний день является «законным и действующим арендатором водохозяйственного комплекса Сочи».

«Очередную попытку дестабилизации обстановки в городе предприняли представители ООО "Сочиводоканал". Уже полтора года бывшие арендаторы водопроводно-канализационного хозяйства курорта буквально терроризируют жителей, рассылая в бумажном и электронном виде требования оплатить не оказанные ими услуги в период с 1 сентября по 11 октября 2017 года, грозя при этом судами и штрафами», — прокомментировали заявление в пресс-службе МУП «Водоканал».

Представители «Сочиводоканала» ссылались на постановление суда по иску администрации курорта к «Сочиводоканалу» о досрочном расторжении договора аренды водопроводно-канализационного комплекса города, подписанного в 2007 году сроком на 15 лет. За время, пока идет этот процесс, Арбитражный суд Краснодарского края уже трижды принимал решения, которые затем опротестовывались в разных судебных инстанциях апелляционными и кассационными жалобами, и уже два раза дело возвращали на повторное рассмотрение.

14 ноября 2018 года Арбитражный суд Краснодарского края отказал администрации Сочи в удовлетворении исковых требований о досрочном расторжении договора аренды водопроводно-канализационного комплекса Сочи. Это уже третье решение по одному и тому же делу, которое продолжается с 2016 года.

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19 февраля 2019 года 15-й Арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону, рассмотрев апелляционную жалобу администрации Сочи, оставил решение Арбитражного суда Краснодарского края без изменения, а жалобу — без удовлетворения.

«На основании судебной экспертизы суд решил, что заявленные требования мэрии не подлежат удовлетворению», — подчеркнули в отделе общественных связей «Сочиводоканала».

Как сообщали Юга.ру, в октябре 2018 года в Сочи задержали директора МУП «Водоканал» Сергея Винарского. На него завели уголовное дело в рамках расследования незаконного строительства 18-этажного дома компании «Ливадия». 30 января 2019-го новым руководителем «Водоканала» назначили Антона Денисова.

10 января сменился генеральный директор ООО «Сочиводоканал». Им стал Владислав Пахаруков, который сменил на посту Дмитрия Черняева, назначенного министром жилищно-коммунального хозяйства Крыма.

Водоснабжение ЖКХ Сочи
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