В Сочи назначили нового руководителя МУП «Водоканал»

Директором сочинского МУП «Водоканал» в конце января назначили Антона Денисова

Приказ о назначении Денисова был подписан 30 января, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе компании.

«Новому руководителю 35 лет. Он имеет большой опыт руководства предприятиями в сфере бизнеса», — уточнил представитель пресс-службы.

Антон Денисов начал знакомство с МУП «Водоканал» с посещения очистных сооружений канализации «Бзугу». Этот объект строился во время подготовки Сочи к Олимпийским играм 2014 года и по проекту был рассчитан на очистку 140 тыс. кубометров канализационных стоков в сутки.

Однако в конце 2013 года заработала только первая очередь мощностью 70 тыс. кубометров в сутки. Половина линий технологической очистки сточных вод, а также ряд объектов на тот момент самого современного в России комплекса остались недостроенными.

«Бзугинские очистные в настоящий момент справляются с тем объемом сточных вод, который поступает на них от наших абонентов в Центральном и Хостинском районах Сочи. Но город стремительно развивается, нагрузка увеличивается. Поэтому мы последовательно будем работать над завершением строительства и доведением их мощности до проектных 140 тыс. кубометров в сутки», — сказал новый руководитель «Водоканала».

Как сообщали Юга.ру, в октябре в Сочи задержали директора МУП «Водоканал» Сергея Винарского. На него завели уголовное дело в рамках расследования незаконного строительства 18-этажного дома компании «Ливадия».