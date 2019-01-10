В «Сочиводоканале» назначили нового гендиректора
Генеральным директором ООО «Сочиводоканал» 10 января стал Владислав Пахаруков
Пахаруков сменит на посту Дмитрия Черняева, который 9 января перешел на должность министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма.
В системе ЖКХ Пахаруков работает с 2003 года, в «Сочиводоканале» — с 2007 года, с 2013-го он возглавлял юридический департамент компании.
«Назначение нового руководителя не повлияет на позицию компании по отстаиванию своих законных интересов», — прокомментировали порталу Юга.ру в пресс-службе «Сочиводоканала».
Кто такой Владислав Пахаруков
Владислав Пахаруков родился в 1973 году. Получил два высших образования — педагогическое в Курганском государственном университете и юридическое в Свердловском юридическом институте.
Работал в органах прокуратуры и в руководстве коммерческих организаций. С 2003 года работает в сфере ЖКХ Сочи, в ООО «Сочиводоканал» — с момента основания в 2007 году. В марте 2013-го стал главой правового департамента компании.
Женат, воспитывает дочь.
Как сообщали Юга.ру, летом 2017 года власти Сочи заподозрили «Сочиводоканал» в запугивании абонентови досрочно расторгли договор с компанией. Позже мэрия курорта рекомендовала горожанам не оплачивать квитанции «Сочиводоканала». В компании назвали это рейдерским захватом и пожаловались президенту на местные власти.
В октябре окружной арбитраж запретил «Сочиводоканалу» взимать с потребителей абонплату, однако в начале декабря компания вернула статус гарантирующей организации на территории курорта.
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