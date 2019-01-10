В «Сочиводоканале» назначили нового гендиректора

Генеральным директором ООО «Сочиводоканал» 10 января стал Владислав Пахаруков

Пахаруков сменит на посту Дмитрия Черняева, который 9 января перешел на должность министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма.

В системе ЖКХ Пахаруков работает с 2003 года, в «Сочиводоканале» — с 2007 года, с 2013-го он возглавлял юридический департамент компании.

«Назначение нового руководителя не повлияет на позицию компании по отстаиванию своих законных интересов», — прокомментировали порталу Юга.ру в пресс-службе «Сочиводоканала».

Кто такой Владислав Пахаруков

Владислав Пахаруков родился в 1973 году. Получил два высших образования — педагогическое в Курганском государственном университете и юридическое в Свердловском юридическом институте.

Работал в органах прокуратуры и в руководстве коммерческих организаций. С 2003 года работает в сфере ЖКХ Сочи, в ООО «Сочиводоканал» — с момента основания в 2007 году. В марте 2013-го стал главой правового департамента компании.

Женат, воспитывает дочь.