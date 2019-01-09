Министерство ЖКХ Крыма возглавил гендиректор «Сочиводоканала»
Новым министром жилищно-коммунального хозяйства Крыма назначен Дмитрий Черняев, до последнего времени занимавший пост гендиректора ООО «Сочиводоканал»
9 января глава Крыма Сергей Аксенов представил нового руководителя коллективу ведомства, сообщили в пресс-службе главы республики.
«Это специалист, который проработал в сфере ЖКХ в других городах России. По всем организациям о нем только положительные характеристики», — сказал Аксенов.
Как сообщали Юга.ру, бывший министр ЖКХ региона Виталий Глотов, проработавший на этой должности чуть больше полугода, ушел в отставку в начале декабря. До этого в столице республики возник мусорный коллапс.
Кто такой Дмитрий Черняев
Дмитрию Черняеву 40 лет, он родился в Барнауле, окончил Алтайский государственный технический университет (факультет водоснабжения и водоотведения). В 2012 году получил степень MBA, окончив Академию народного хозяйства при президенте РФ в Москве.
Занимал руководящие должности в водоканалах Барнаула и Тюмени, после чего переехал в Сочи. В 2013 году начал работать в ООО «Сочиводоканал», а в октябре 2015-го занял пост генерального директора предприятия, руководил которым до последнего времени.
В пресс-службе компании подтвердили порталу Юга.ру, что Черняев покинул пост гендиректора «Сочиводоканала». Кандидатура нового руководителя предприятия находится в процессе согласования.
Напомним, летом 2017 года власти Сочи заподозрили «Сочиводоканал» в запугивании абонентов, Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск мэрии курорта о досрочном расторжении договора с компанией, а позже мэрия рекомендовала горожанам не оплачивать квитанции «Сочиводоканала». В самой компании назвали это рейдерским захватом.
В октябре окружной арбитраж запретил «Сочиводоканалу» взимать с потребителей абонентскую плату, однако в декабре компания вернула себе статус гарантирующей организации на территории Сочи.
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