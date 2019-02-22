Кадыров о наказании Нурмагомедова: Было сделано все, чтобы втоптать в грязь весь Кавказ
Глава Чечни Рамзан Кадыров 21 февраля заявил, что кавказских бойцов пытались унизить и втоптать в грязь
Читайте также:
Как сообщали Юга.ру, 6 октября в Лас-Вегасе Хабиб Нурмагомедов победил Конора МакГрегора в бою за титул чемпиона UFC. Сразу после поединка Нурмагомедов напал на членов команды ирландца, которые якобы оскорбляли его. В итоге произошла потасовка с участием полиции.
Президент UFC Дана Уайт не стал сразу вручать победителю пояс, чтобы избежать беспорядков. Позже он рассказал, что Нурмагомедову
грозит штраф 250 тыс. долларов и отстранение от боев в США на полгода. Однако Атлетическая комиссия штата Невада в январе отстранила дагестанца на девять месяцев и оштрафовала на 500 тыс. долларов.
Рамзан Кадыров в своем инстаграме 21 февраля написал, что кавказские бойцы Хабиб Нурмагомедов и Зубайра Тухугов показали молодежи хороший пример.
«Это был тернистый путь, в течение которого было все — и болтовня, и подлость, и оскорбления, и провокации. В общем все было сделано для того, чтобы ребята, а в их лице и весь Кавказ, были унижены и втоптаны в грязь. Об этом свидетельствует сам итог: посмотрите на чудовищную несоразмерность наказания, присужденного нашим бойцам и этому чванливому ирландцу-провокатору Конору МакГрегору», — написал глава Чечни.
Кадыров отметил, что «планы западных кавказофобов не удались».
«Безоговорочная для Хабиба и позорная для Конора победа была блестяще одержана, а те, кто исподтишка нанес оскорбления в адрес родителей и религии, получили по заслугам. Эти парни наглядно показали, что даже все деньги и слава мира для кавказцев ничтожны, когда речь заходит о вере, достоинстве и чести», — заключил он.
View this post on Instagram
Тот, кто берет на себя нелегкую задачу воспитания молодёжи, особенно наших горских ребят, должен понимать, что в этом деле нужны яркие примеры и конкретные дела. В этом смысле, я считаю, нашему Кавказу повезло. Достаточно проследить недавний путь Хабиба Нурмагомедова @khabib_nurmagomedov и Зубайры Тухугова @zubairatukhugov. Это, как вы знаете, был тернистый путь, в течении которого было все, и болтовня, и подлость, и оскорбления, и провокации... В общем все было сделано для того, чтобы наши ребята, а в их лице и весь Кавказ, были унижены и втоптаны в грязь. Об этом свидетельствует сам итог - посмотрите на чудовищную несоразмерность наказания, присуждённого нашим бойцам и этому чванливому ирландцу-провокатору Конору Макгрегору @thenotoriousmma. Однако, далеко идущие планы западных кавказофобов не удались. Безоговорочная для Хабиба и позорная для Конора победа была блестяще одержана, а те, кто исподтишка нанес оскорбления в адрес родителей и нашей религии получили по заслугам. Эти парни наглядно показали, что даже все деньги и вся слава мира для кавказцев ничтожны, когда речь заходит о вере, достоинстве и чести. Они продемонстрировали всем, что сила духа до скончания века будет несоизмеримо выше любой мышечной массы, даже если её величина будет необъятной. О чем это говорит? В первую очередь о достойном воспитании, которое эти горцы получили в своих семьях, где строго почитается религия Ислам и древние обычаи наших мудрых предков... У меня нет ни малейших сомнений в том, что, и Хабиб, и Абубакар @abubakar_nurmagomedov , и Зубайра, хоть сию минуту, могут отобрать бойцовский пояс любого достоинства у самого сильного соперника. И сделают это так, что ими будут восхищаться не только верные друзья, но и достойные враги. Как говорил мой дорогой Отец Ахмат-Хаджи: «Да восторжествует справедливость!» АХМАТ-СИЛА! АЛЛАХ1У АКБАР!!!
Интервью с исследователями интернет-цензуры в России
И другие события Краснодара с 22 по 24 февраля
Какие кофейни Краснодара рады посетителям с многоразовыми стаканами
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.