Кадыров о наказании Нурмагомедова: Было сделано все, чтобы втоптать в грязь весь Кавказ

Глава Чечни Рамзан Кадыров 21 февраля заявил, что кавказских бойцов пытались унизить и втоптать в грязь

Как сообщали Юга.ру, 6 октября в Лас-Вегасе Хабиб Нурмагомедов победил Конора МакГрегора в бою за титул чемпиона UFC. Сразу после поединка Нурмагомедов напал на членов команды ирландца, которые якобы оскорбляли его. В итоге произошла потасовка с участием полиции. Президент UFC Дана Уайт не стал сразу вручать победителю пояс, чтобы избежать беспорядков. Позже он рассказал, что Нурмагомедову

грозит штраф 250 тыс. долларов и отстранение от боев в США на полгода. Однако Атлетическая комиссия штата Невада в январе отстранила дагестанца на девять месяцев и оштрафовала на 500 тыс. долларов.

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