Кадыров о наказании Нурмагомедова: Было сделано все, чтобы втоптать в грязь весь Кавказ

View this post on Instagram

Тот, кто берет на себя нелегкую задачу воспитания молодёжи, особенно наших горских ребят, должен понимать, что в этом деле нужны яркие примеры и конкретные дела. В этом смысле, я считаю, нашему Кавказу повезло. Достаточно проследить недавний путь Хабиба Нурмагомедова @khabib_nurmagomedov и Зубайры Тухугова @zubairatukhugov. Это, как вы знаете, был тернистый путь, в течении которого было все, и болтовня, и подлость, и оскорбления, и провокации... В общем все было сделано для того, чтобы наши ребята, а в их лице и весь Кавказ, были унижены и втоптаны в грязь. Об этом свидетельствует сам итог - посмотрите на чудовищную несоразмерность наказания, присуждённого нашим бойцам и этому чванливому ирландцу-провокатору Конору Макгрегору @thenotoriousmma. Однако, далеко идущие планы западных кавказофобов не удались. Безоговорочная для Хабиба и позорная для Конора победа была блестяще одержана, а те, кто исподтишка нанес оскорбления в адрес родителей и нашей религии получили по заслугам. Эти парни наглядно показали, что даже все деньги и вся слава мира для кавказцев ничтожны, когда речь заходит о вере, достоинстве и чести. Они продемонстрировали всем, что сила духа до скончания века будет несоизмеримо выше любой мышечной массы, даже если её величина будет необъятной. О чем это говорит? В первую очередь о достойном воспитании, которое эти горцы получили в своих семьях, где строго почитается религия Ислам и древние обычаи наших мудрых предков... У меня нет ни малейших сомнений в том, что, и Хабиб, и Абубакар @abubakar_nurmagomedov , и Зубайра, хоть сию минуту, могут отобрать бойцовский пояс любого достоинства у самого сильного соперника. И сделают это так, что ими будут восхищаться не только верные друзья, но и достойные враги. Как говорил мой дорогой Отец Ахмат-Хаджи: «Да восторжествует справедливость!» АХМАТ-СИЛА! АЛЛАХ1У АКБАР!!!