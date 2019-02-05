Кадыров подарил отцу Нурмагомедова Mercedes
Боец ММА Хабиб Нурмагомедов похвастался подарком, который глава Чечни Рамзан Кадыров преподнес его отцу Абдулманапу
Хабиб опубликовал фото, на котором его отец стоит около внедорожника Mercedes-Benz.
«Вот такой подарок Отцу сегодня подъехал с Чечни. Большое спасибо Брат за такой подарок, и самое главное за внимание, которое Вы уделяете не только моему Отцу, мне лично, но и очень многим семьям Дагестана», — написал Нурмагомедов в своем инстаграме (орфография и пунктуация автора сохранены).
Он добавил, что лично знает «очень много достойных поступков», которые глава Чечни совершил «по отношению к братскому народу Дагестана».
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Вот такой подарок Отцу сегодня подъехал с Чечни. Большое спасибо Брат @za_kadyrova_95eng за такой подарок, и самое главное за внимание, которое Вы уделяете не только моему Отцу, мне лично, но и очень многим семьям Дагестана, я лично знаю очень много достойных поступков, которые Вы совершили по отношению к братскому народу Дагестана. Пусть Всевышний дарует Вам долгих лет жизни, чтоб и дальше служили своему Чеченскому народу, и самое главное здоровья и имана всей вашей семье. #Чечня #Дагестан #Братья
Адбулманап и Хабиб Нурмагомедовы посетили Чеченскую Республику 5 февраля, где приняли участие в ряде мероприятий, в том числе посетили тренировочную базу бойцовского клуба «Ахмат». Там, судя по историям Хабиба в инстаграме, и состоялось вручение ключей от внедорожника Нурмагомедову-старшему.
Напомним, ране Кадыров дарил «Мерседесы» и другие автомобили футболистам ФК «Ахмат» за патриотизм, пятилетнему жителю республики, который отжался более 4 тыс. раз, чеченскому боксеру за победу, участнице шоу «Голос. Дети» из Чечни и другим отличившимся людям.
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