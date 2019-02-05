Кадыров подарил отцу Нурмагомедова Mercedes

Боец ММА Хабиб Нурмагомедов похвастался подарком, который глава Чечни Рамзан Кадыров преподнес его отцу Абдулманапу

Хабиб опубликовал фото, на котором его отец стоит около внедорожника Mercedes-Benz.

«Вот такой подарок Отцу сегодня подъехал с Чечни. Большое спасибо Брат за такой подарок, и самое главное за внимание, которое Вы уделяете не только моему Отцу, мне лично, но и очень многим семьям Дагестана», — написал Нурмагомедов в своем инстаграме (орфография и пунктуация автора сохранены).

Он добавил, что лично знает «очень много достойных поступков», которые глава Чечни совершил «по отношению к братскому народу Дагестана».