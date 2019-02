Кадыров подарил отцу Нурмагомедова Mercedes

View this post on Instagram

Вот такой подарок Отцу сегодня подъехал с Чечни. Большое спасибо Брат @za_kadyrova_95eng за такой подарок, и самое главное за внимание, которое Вы уделяете не только моему Отцу, мне лично, но и очень многим семьям Дагестана, я лично знаю очень много достойных поступков, которые Вы совершили по отношению к братскому народу Дагестана. Пусть Всевышний дарует Вам долгих лет жизни, чтоб и дальше служили своему Чеченскому народу, и самое главное здоровья и имана всей вашей семье. #Чечня #Дагестан #Братья