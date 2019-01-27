Между Анапой и Феодосией по Крымскому мосту хотят пустить поезда

Краснодарский край, Крым

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Из Феодосии в Анапу планируют запустить по Крымскому мосту четыре пары пригородных поездов

Об этом 27 января сообщили на предприятии «Крымская железная дорога» (КЖД). Планируется, что между Феодосией и Анапой в сутки будут курсировать четыре пары поездов.

Также по Крымскому мосту собираются запустить поезда Санкт-Петербург — Севастополь, Москва — Симферополь, Москва — Феодосия, Москва — Евпатория, Москва — Севастополь, Санкт-Петербург — Евпатория, Санкт-Петербург — Феодосия, Кисловодск — Феодосия, Кисловодск — Севастополь, Мурманск — Симферополь, Екатеринбург — Симферополь, сообщает РИА «Новости».

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Как писали Юга.ру, между Кубанью и Крымом хотят пустить электрички. Железнодорожники составили график движения поездов по Крымскому мосту. 

Ж/д часть Крымского моста планируют запустить 1 декабря 2019 года. Ожидается, что железная дорога будет практически бесшумной, а поезда смогут разгоняться до 120 км/ч.

Анапа Железная дорога Крым Крымский мост Поезда Феодосия

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Между Анапой и Феодосией по Крымскому мосту хотят пустить поезда

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