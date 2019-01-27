Между Анапой и Феодосией по Крымскому мосту хотят пустить поезда

Из Феодосии в Анапу планируют запустить по Крымскому мосту четыре пары пригородных поездов

Об этом 27 января сообщили на предприятии «Крымская железная дорога» (КЖД). Планируется, что между Феодосией и Анапой в сутки будут курсировать четыре пары поездов. Также по Крымскому мосту собираются запустить поезда Санкт-Петербург — Севастополь, Москва — Симферополь, Москва — Феодосия, Москва — Евпатория, Москва — Севастополь, Санкт-Петербург — Евпатория, Санкт-Петербург — Феодосия, Кисловодск — Феодосия, Кисловодск — Севастополь, Мурманск — Симферополь, Екатеринбург — Симферополь, сообщает РИА «Новости».